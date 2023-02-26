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Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları belirlenerek tutuklananlar 188'e yükseldi.

18:10 . 26/02/2023 Pazar
AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 626 şüpheli tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 188'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 218 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca 69 şüpheli hakkında yakalama kararı, 63 kişi hakkında ise gözaltı talimatı verildi.
  • Halen 4 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturmalarda, 16 şüphelinin hayatta olmadığı, 5 zanlının ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

İfadeleri alınan 63 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Hırsızlık soruşturmaları

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili de soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 379 olayla ilgili 306 şüpheli saptandı. Şüpheli 197 kişi, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Şüpheli 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli 11 kişi ise halen gözaltında tutuluyor.



#Deprem
#Kahramanmaraş
#Tutuklama
#Soruşturma
1 hour ago
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Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi
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