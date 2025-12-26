Yeni Şafak
Depremlere direnen yapı: Erzincan Tren Garı

12:1426/12/2025, Cuma
IHA
Erzincan Tren Garı temelinde yalnızca 1,5-2 santimetrelik bir kayma ile bu afetleri atlatmayı başardı.
Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 Erzincan Depremi’nin ardından şehirde ayakta kalan tek yapı olma özelliğini taşıyan 87 yıllık Erzincan Tren Garı, aradan geçen yıllara ve yaşanan depremlere rağmen sağlamlığını korumaya devam ediyor.

1939, 1983 ve 1992 yıllarında meydana gelen yıkıcı depremlerde şehir genelinde büyük hasarlar oluşurken, Erzincan Tren Garı temelinde yalnızca 1,5-2 santimetrelik bir kayma ile bu afetleri atlatmayı başardı. Bu yönüyle yapı, adeta yeni depremlere meydan okuyor.

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938 yılında Türk işçiler tarafından kısa sürede inşa edilen tren garı, mühendislik başarısı ve sağlam zemin seçimiyle dikkat çekiyor. Yıllar boyunca yaşanan büyük sarsıntılara tanıklık eden Erzincan Tren Garı, bugün hâlâ ayakta kalarak mühendislik tarihine örnek bir yapı olarak gösteriliyor.

Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Erzincan Tren Garı, yalnızca bir ulaşım noktası değil; aynı zamanda depreme dayanıklı yapılaşmanın önemini gözler önüne seren canlı bir ders niteliği taşıyor.


#Erzincan Tren Garı
#Erzincan
#Tren
