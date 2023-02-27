Depremzede çocuklar için 319 bin 241 'koruyucu aile' başvurusu

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Bakanlıktan alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulunuyor. 6 Şubat'tan bu yana e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sayısı 26 Şubat itibarıyla 319 bin 241 oldu.
Süreç 3-6 ay arasında değişiyor
Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, başvuru üzerine yapılan ilk görüşme sonrası koruyucu aile olma sürecine devam etmek isteyen ve ilk görüşmesi olumlu geçen kişilerden sağlık raporu ve adli sicil belgesi gibi çeşitli belgelerin istendiği belirtildi.
Çocukların koruyucu ailelerin yanında ilk yıl her ay, sonraki yıllarda üç aylık sürelerle izlendiği; koruyucu ailelere, çocuğun bakım ve yetiştirilme masraflarına karşılık olarak yönetmelik ile belirlenen oranlarda ve kalemlerde aylık ödeme yapıldığı kaydedildi. Koruyucu aile hizmetinde nüfus kaydında çocuğun biyolojik ailesinin bilgilerinin yer aldığı, koruyucu aile hizmetinin çocuğun korunma kararı kaldırılıncaya kadar devam ettiği, koruyucu ailede yetişen çocukların istihdam hakkından yararlandığı bildirildi.