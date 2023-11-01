Derhal harekete geçin

İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarını listeleyen Türk Kızılayı, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi olan 5 ülkenin büyükelçilerine bir mektup yazarak, İsrail’in soykırıma varan vahşetinin bir an önce durdurulmasını istedi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz mektupta, “Konsey, insani ateşkesi sağlayarak, derhal harekete geçmelidir. Güvenli ve engelsiz insani yardım istiyoruz” dedi. BMGK daimi üyeleri; ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya’dan oluşuyor.

KOŞULLAR ÇOK KÖTÜ

Gazze’de öldürülenlerin yüzde 66’sının çocuk ve kadın olduğu vurgulanan mektupta şu ifadelere yer verildi:

Gazze’deki sağlık tesisleri, 76 kez İsrail tarafından hedef alındı. sağlık tesislerine yönelik yapılan bu saldırılar nedeniyle insanların sağlık hizmetine erişimi imkansız hale geldi. 16, Kızılhaç ve Kızılay üyesi sağlık çalışanı, 63 UNRWA personeli görevleri sırasında öldürüldü. Gazze’ye 21 Ekim’den bu yana yalnızca 84 TIR yardımın girişine izin verildi. En acil insani ihtiyaçlar ve devam eden abluka durumu daha da kötüleştirdi. Zaten zor olan koşullar daha da kötüleşerek insanları hayat kurtaran tedaviden mahrum bırakıyor ve insani yardıma çok ihtiyaç var.

ENGELSİZ İNSANİ YARDIM

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak ilgili üye devletinize çağrıda bulunuyoruz: Konsey, insani ateşkesi sağlayarak derhal harekete geçmelidir. Sivillerin insanca tıbbi tedavi görmeleri ve hayat kurtaran sağlık hizmetlerine erişmeleri uluslararası insani hukukun gerektirdiği bir insani yardımdır. Biz Türk Kızılayı olarak Kızılhaç ve Kızılay Hareketi ile birlikte kararlı ve hazırız. İhtiyaçlara yanıt verin. Güvenli ve engelsiz insani yardım istiyoruz.







