|
Gündem

Derhal harekete geçin

Türk Kızılayı, İsrail’in savaş suçlarını BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine mektupla bildirdi. Konseyi ateşkes için eyleme çağıran Kızılay mektupta, “Güvenli ve engelsiz insani yardım istiyoruz” dedi.

Yusuf Özdemir
04:00 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:29 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türk Kızılayı, İsrail’in savaş suçlarını BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine mektupla bildirdi

Türk Kızılayı, İsrail’in savaş suçlarını BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine mektupla bildirdi

İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarını listeleyen Türk Kızılayı, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi olan 5 ülkenin büyükelçilerine bir mektup yazarak, İsrail’in soykırıma varan vahşetinin bir an önce durdurulmasını istedi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz mektupta, “Konsey, insani ateşkesi sağlayarak, derhal harekete geçmelidir. Güvenli ve engelsiz insani yardım istiyoruz” dedi. BMGK daimi üyeleri; ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya’dan oluşuyor.

KOŞULLAR ÇOK KÖTÜ

Gazze’de öldürülenlerin yüzde 66’sının çocuk ve kadın olduğu vurgulanan mektupta şu ifadelere yer verildi:

Gazze’deki sağlık tesisleri, 76 kez İsrail tarafından hedef alındı. sağlık tesislerine yönelik yapılan bu saldırılar nedeniyle insanların sağlık hizmetine erişimi imkansız hale geldi. 16, Kızılhaç ve Kızılay üyesi sağlık çalışanı, 63 UNRWA personeli görevleri sırasında öldürüldü. Gazze’ye 21 Ekim’den bu yana yalnızca 84 TIR yardımın girişine izin verildi. En acil insani ihtiyaçlar ve devam eden abluka durumu daha da kötüleştirdi. Zaten zor olan koşullar daha da kötüleşerek insanları hayat kurtaran tedaviden mahrum bırakıyor ve insani yardıma çok ihtiyaç var.

ENGELSİZ İNSANİ YARDIM

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak ilgili üye devletinize çağrıda bulunuyoruz: Konsey, insani ateşkesi sağlayarak derhal harekete geçmelidir. Sivillerin insanca tıbbi tedavi görmeleri ve hayat kurtaran sağlık hizmetlerine erişmeleri uluslararası insani hukukun gerektirdiği bir insani yardımdır. Biz Türk Kızılayı olarak Kızılhaç ve Kızılay Hareketi ile birlikte kararlı ve hazırız. İhtiyaçlara yanıt verin. Güvenli ve engelsiz insani yardım istiyoruz.



#Kızılay
#İnsani Yardım
#Gazze
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fatiha Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti