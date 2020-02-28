Gündem Destici ve Karamollaoğlu İdlibdeki şehit askerlerimiz için başsağlığı diledi
ANKARA

Destici ve Karamollaoğlu İdlib'deki şehit askerlerimiz için başsağlığı diledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Mustafa Destici
Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İdlib'de şehit olan askerlerimizle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Destici, mesajında, devletin, milletin ve kahraman ordumuzun yanında olduklarını belirterek, "Kahraman ordumuz meşruiyet sınırları içinde bulunduğu İdlib'de Rusya ve Suriye rejimi ortak yapımı kahpe saldırıların hedefi olmuştur. Bu hain saldırıların neticesinde şehit ve yaralılarımız vardır. Bu mübarek gecede her şeyden önce şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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  • Böyle zor zamanlarda milli birliği tesis etmenin ve ortak duruş sergilemenin her vatansever için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Destici, "Ümit ediyoruz ki toplumumuzun bütün kesimleri bu doğrultuda hareket edecektir. Hiçkimse bu süreçte kutuplaşma üretme, milli birlik ve beraberlik ruhumuza aykırı tavır sergileme ve bu çizgide siyaset üretme hevesine düşmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından, "Böylesi mübarek bir gecede İdlib'deki hain saldırı sebebiyle gelen acı haberler yüreğimizi yakmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Milletimizin başı sağolsun." mesajını paylaştı.
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