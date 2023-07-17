DEVA 2 vekil peşinde

Ali Babacan.
Meclis’te grup kurmak isteyen DEVA, ‘ödünç vekil’ konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in direncini kırmaya çalışıyor. DP’li 3 vekilin yanı sıra ‘2 ödünç vekille’ Meclis Grubu oluşturmak isteyen 15 milletvekiline sahip DEVA Partisi, CHP ile yürüttüğü müzakerelerin tıkanmasından sonra rotasını İYİ Parti’ye çevirdi. 14 Mayıs Genel Seçimleri’nden sonra Meclis’te grup kurmak isteyen DEVA, Gelecek ve SP arasında yürütülen müzakereler sonuçsuz kalınca, Gelecek’li 10 vekil SP’ye geçerek, TBMM’deki 6’ncı parti grubunu kurdu. DEVA Partisi, Meclis’teki 7’nci parti grubunu kurmak için DP, CHP ve İYİ Parti ile görüşmeler yürütüyor.
ROTAYI İYİ PARTİ’YE ÇEVİRDİ
DP’nin 3 vekilinin yanı sıra ‘2 ödünç vekile’ de ihtiyaç duyan DEVA Partisi, CHP ve İYİ Parti ile görüşüyor. SP’nin Meclis grubu kurmasından oluşacak yeni duruma güvenen ve TBMM’de idari amirlik almak için başvuruda bulunan İYİ Parti’nin hamlesinin boşa düşmesi üzerine DEVA Partisi harekete geçti. CHP ile yürüttüğü müzakerelerin tıkanmasından sonra rotasını İYİ Parti’ye çeviren DEVA Partisi, Millet İttifakı’nın geleceğinden şüphelenen Akşener’in inadını kırmaya çalışıyor.