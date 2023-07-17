DEVA 2 vekil peşinde

Ankara’daki 15 Temmuz törenleri darbecilerin ilk bombayı attıkları TBMM yerleşkesinde oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Anıtı’na karanfil bıraktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. Yılmaz, bütün darbeler ve darbecilerin tabiatları gereği gayrimilli olduğunu söyledi. Kurtulmuş da “15 Temmuz sürekli ders alacağımız bir gecedir” dedi.