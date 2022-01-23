​DEVA Partisi Kastamonu il başkanı Mustafa Günaydı FETÖ’den tutuklandı

FETÖ’nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada; “FETÖ’yü yeniden yapılandırmaya dönük faaliyetlerde bulunduğu ve bu amaçla toplantılar düzenleyip yardım topladığı” iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan Mustafa Günaydı, 13 Ocak’ta Antalya’da yakalanmıştı.
“FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek” amacıyla başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 12’sinin işlemleri tamamlandı.
DEVA Partisi il başkanı yerine il yönetim kurulu üyemiz dedi
Adliyeye sevk edilen Mustafa Günaydı, N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise tutuklamaya tepki gösterdiği açıklamasında, Mustafa Günaydı için “Kastamonu İl Başkanı” yerine “Kastamonu il yönetim kurulu üyemiz” demeyi tercih etti.