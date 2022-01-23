​DEVA Partisi Kastamonu il başkanı Mustafa Günaydı FETÖ’den tutuklandı

İBB reklam afişlerini jiletle keserek indirdi: Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız o anları paylaştı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gençlerin kütüphane olarak kullanması için restore edilen tarihi binanın önünde yer alan reklam afişlerinin, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından gece saatlerinde jiletle kesilerek indirildiğini açıkladı. Olay anına ait görüntülere de yer veren Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek 'Her gün engellendiğiniz yalanını söylerken gerçek işte bu Sayın İmamoğlu. Bu hizmetin yayınlanmasından rahatsız olup jiletle operasyona geliyorsunuz' dedi.