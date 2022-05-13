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ANKARA

DEVA’lı casusa tutuklama çıktı

Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan’ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, kuvvetli şüphe bulunduğu için tahliye kararının doğru olmadığını vurguladı. Gürcan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
DEVA’lı casusa tutuklama çıktı
Metin Gürcan

Tartışmalı şekilde cezaevinden tahliye edilen DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı çıkartıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı ülke temsilciliklerine casusluk yapan Metin Gürcan hakkında müebbet ve 35 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Gürcan, önceki günkü duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz etti. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın itirazını kabul ederek Gürcan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin kararında şu tespitlere yer verildi:

Gürcan, verdiği bilgiler karşılığında para alırken görüntü- lenmişti.
Gürcan, verdiği bilgiler karşılığında para alırken görüntü- lenmişti.

ARAŞTIRMA TAMAMLANMADI

- Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bu aşamadan sonra toplanacak delillere sanığın etki etme imkanının bulunmaması ve sanığın tutuklu kaldığı süre de göz önüne alınarak bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaati ile sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermiştir.

- Sanığa atfedilen eylemlerin siyasal ve askeri casusluk suçu ile gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçlarına ilişkin suçun unsuru olan gizli kalması gereken belgeler olup olmadığı konusunda yeterli araştırma dosyada bulunmuyor.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR

- Sanık savunması, müdafileri tarafından dosyaya ibraz edilen belgeler ve iddianame metni dikkate alındığında, bilgilerin sanık tarafından sunulan danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda gerekli bilirkişi incelemesi yapılmamıştır.

- Sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, dosyada bulunan iletişimin tespiti tutanakları, teknik takip ve ortam dinleme tutanakları ile ele geçirilen dijital materyaller dikkate alındığında, sanık hakkında tutuklanması için kuvvetli suç şüphesi bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın tutuklu yargılanması gerektiği, verilen tahliye kararının doğru olmadığı anlaşılmıştır.

Casusluktan yargılanan Metin Gürcan'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz
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