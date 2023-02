Devlet Bahçeli: Depremzedeler için kenetlendik

Enkazın üzerinde tepinen, göçüğün altında ikbal tezgahı kuran, feryattan siyasi rant aşırmak için çırpınan utanmazlara her dönemde şahitlik edildiğini dile getiren Bahçeli, “İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken, milletimizin ahları vahları arşı titretirken, afetzedeler can havliyle hayata tutunmaya çalışırken; kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan ve insanlık fukaralarını esefle, ibretle, öfkeyle izledik” diye konuştu. “İki el nasıl ki bir baş içinse, hepimiz depremzede kardeşlerimizle biriz, onların tekrar normal bir yaşama dönmeleri için kenetlenmiş haldeyiz” diyen Bahçeli “Yaralarımızı saracağız, yıkımı telafi edeceğiz, depremden etkilenmiş şehirlerimizi gülzara çevireceğiz, çelikleşmiş kardeşlik hissiyatımıza su vereceğiz, can vereceğiz, destek vereceğiz. Sadece 10 ilimize değil Türkiye'mizin de üzerine göçen binaları teker teker kaldıracağız, hepimiz tek bilek olup Türk bayrağını dalgalandıracağız. Kem gözler, kötü niyetler, kurusıkı atan gafiller bilmese de Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Depremin ilk gününden beri gelişmeleri anbean takip ettiğini söyleyen Bahçeli, “Başkaları gibi şov peşinde değiliz. İstismar yarışında değiliz. Mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim” dedi.