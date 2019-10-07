Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eylemi 34’üncü günde de devam etti. Türkiye’nin dört bir yanından 53 ailenin evlatlarına kavuşmak için umutla bekleyişi sürüyor. İstanbul Arnavutköy’de, 2014’te “Bana iş buldular, işe gidiyorum” diyerek, evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için Şevket Bingöl, HDP’liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 13 Eylül’den beri oturma eylemini devam ediyor.

HDP’LİLER YALAN SÖYLÜYOR

Oğlunun dağa götürüldüğünü söyleyen Bingöl, “HDP milletvekilleri, gelip, bize açıklama yapmıyor. Çocuklar HDP tarafından dağa götürüldü. Bize ‘Niye oradasınız’ diye soruyorlar. Biz çocuklarımız HDP tarafından götürüldüğü için buradayız. Onların götürdüğüne dair kanıtlarımız var. Bunlar yalan söylüyor. Artık yeter” dedi.

PKK’NIN BELİNİ KIRARIZ

Ünzüle Yabalak

28 Temmuz 2015’te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak’ın annesi Ünzüle Yabalak, PKK ve HDP’nin belini kırarak çocuklarına kavuşacaklarını söyledi. Yabalak şunları söyledi: “’28 Temmuz 2015’te çocuğum Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaçırıldı. O günden bu yana çocuklarımız için beklentideyiz, inşallah PKK ve HDP’nin belini kırarız, bu iş sona erir ve çocuklarımıza kavuşuruz. Bir daha anneler ve evlatlar yanmaz istediğimiz bu, Allah yardımcımız olsun. Hepimizin derdi aynı bu HDP’yi bitirirsek geleceğimizde güzel olacak, arkamızda Cumhurbaşkanımız ve güçlü devletimizle, milletimizin desteğiyle.”

ÇOCUKLARIMIZI ALACAĞIZ

“İnsanların duyarlılığıyla inşallah çözüm olacak, umudumuz yüksek. 34’üncü gün çağrımız çocuklarımızın bırakılması, anneler gelsin korkmasınlar, birlik olalım, burada korkacak bir şey yok. Oğlum dik dur yıkılma, devlet ve annen arkanda, hiç kimseye kanma Allah’ımızın verdiği güç ile geleceğimizi kurtaracağız. PKK’yı sıfır edeceğiz, çocuklarımızı alacağız.”

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Dur deme vakti

Evlat nöbetine katılan aile sayısı her geçen gün artıyor.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaralananları tedavi eden Dr. Sezai Çelik ile Yeşil Vadi Uluslararası Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, annelere destek ziyaretinde bulundu. Çelik, “Ülkemizin anneleri ağlamasın. O anneleri ağlatanları kınıyoruz, lanetliyoruz” ifadelerini kullandı. Annelere destek ziyaretinde bulunan iş adamı Fatih Oruç ise “Bunlara artık ‘dur’ demenin zamanı geldi” dedi.

Evlat katilleri

HDP'liler ile evlat nöbeti tutan aileler arasında gerginlik yaşandı.

Eylemdeki aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı. Oturma eyleminde yer alan anneler, il binasına giren HDP’lilere, “Evlat katilleri” diye bağırdı. Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya evladını istediğini belirterek, parti binasına girmeye çalıştı. Yaşanan arbede 2 anne sinir krizi geçirdi. Eyleme katılan Salih Gökçe, “Oğlum Kürt, sen Kürt, oğlumu dağa götürüyorsun. Yeter çektiğimiz bu zulüm. Bir oğlum askerde, Allah korusun iki oğlum da birbirini öldürecek” dedi. Gökçe, çocuğunu istediğini dile getirdi.

Bu çığlığı dünya işitmek zorunda

Strazburg'da yapılan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) toplantısına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın toplantıda, Diyarbakır annelerini anlattı. AKPM'nin 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Strazburg'da yapılan geleneksel sonbahar toplantısına katılan ve "Terör mağdurlarını korumak ve desteklemek" konulu bir konuşma yapan AKPM'nin Türk Grubu Üyesi MHP'li Aydın, toplantıda, Türkiye'nin 40 yıldır terör mağduru olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Bedeller ödedik

Aydın Avrupalılara, "Bunu hiç konuşmadınız, biz ağır bedeller ödedik, hala ödüyoruz. Göçün de yegane bedelini ödeyen Türkiye. Son zamanlarda yeni mağdur kesim var. Onlara bari kulak verin Diyarbakır'da yavruları terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen annelerin feryadına kulak verin" dediğini aktardı. AKPM'den dünyaya da seslendiğini ve "Diyarbakır'da evlatlarını isteyen annelerin çığlıklarını bütün dünya işitmek zorunda. Bunu yapmazsınız terör mağdurlarıyla ilgili söylediğiniz hiçbir şey samimi karşılanmaz." mesajını verdiğini ifade eden Kamil Aydın, konuşmasının ardından çok tebrik aldığını söyledi.

Dağa adam götüren PKK’lı yakalandı

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen kişi ile bu kişiyi dağa götürmeye çalışan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, dijital ve örgütsel malzemeler ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Tutuklanan iş birlikçinin 2 ayda, biri Suriye uyruklu 5 kişinin örgütün kırsal alanına katılımını sağladığı tespit edilmiştir" denildi.