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İSTANBUL

DHKP-C’nin kozmik odasına girildi

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye büyük darbe indirildi. Örgütün karargâhı İdil Kültür Merkezine baskın düzenleyen polis, sözde Türkiye sorumlusu Y.K. dahil, 6 kişiyi gözaltına aldı. Özel programlarla şifrelenen dijital arşiv ve yurt dışındaki merkez komite ile yapılan görüşme kayıtları ele geçirildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
İstanbul Emniyeti, terör örgütünün merkezine hiç beklemedikleri bir anda baskın düzenledi
İstanbul Emniyeti, terör örgütünün merkezine hiç beklemedikleri bir anda baskın düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP/C’ye büyük bir darbe indirdi. Örgütün sözde merkezi konumunda bulunan İdil Kültür Merkezi’ni takibe alan güvenlik güçleri, kültür merkezinin çelikten yapılma dış kapısının açık olduğu sırada operasyonu başlattı.

Ekipler, kültür merkezi adı altında örgütsel faaliyet yürütülen merkezin alt katındaki kafeden hızlı bir şekilde sözde üst düzey örgüt yöneticilerin bulunduğu kata çıktı. Toplantı halinde olan DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K., örgüt yapılanmaları ve direniş meclisi sorumlusu N.G., örgüt yapılanmaları ve halkın hukuk bürosu sekreteri E.K., örgüt gençlik sorumlusu F.K., örgüt Anadolu illeri sorumlusu R.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Örgütün maskesi: Grup Yorum
OYNAT 02:00
Örgütün maskesi: Grup Yorum
Dhkp-c terör örgütü, eleman temini için sanatı kullanıyor. Örgüte yönelik operasyon sonrası hazırlanan iddianameye göre 'İdil Kültür Merkezinde' faaliyet gösteren örgüt mensupları, Anadolu'dan İstanbul'a okumak için gelen ve konserlerle katılan gençlerle temasa geçiyor, onlara kalacak yer temin ederek ve ücretsiz kurslar vererek akıllarını çeliyor.


Operasyonda terör örgütü DHKP/C’nin özel programlarla şifrelediği dijital arşivi ve yurt dışında bulunan sözde merkez komiteyle yaptıkları görüşme kayıtları da ele geçirildi. Kriptolu dijital bellek, incelenmek üzere ilgili emniyet birimlerine gönderildi.

Çelik kapılar açıldığında

  • İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel dokümanların imha edilmeden ele geçirilmesi için hassas bir çalışma yürüttü. Arka arkaya 9 çelik kapının bulunduğu merkeze girmek için kapıların hepsinin açık olduğu anı bekleyen polisler, kapıların açık olduğu bir anda şok baskın düzenleyerek teröristlerin dijital arşivi ve dokümanlarını imha edilmeden ele geçirmeyi başardı.

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