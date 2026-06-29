DHKP-C’nin mafyası

Suç örgütleri ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Kasten öldürme, adam yaralama, tehdit, mekân kurşunlama, hırsızlık, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla adlarından sıkça söz ettiren ve “yeni nesil suç örgütü” diye nitelendirilen çetelerden birisi daha çökertildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, elebaşılığını Hollanda’daki firari “Çekdar” kod adlı Ömer Baran Kandemir’in yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik hazırladığı iddianamede dehşet veren bilgiler yer aldı.

HARAÇ ÖDEMEYİNCE KURŞUN YAĞDI

İddianamede, Sancaktepe’ye bağlı Sarıgazi Mahallesi'nde kümelenen suç örgütünün elebaşı Kandemir’in, DHKP/C ve aşırı sol terör örgütleri ile iltisaklı olduğu bilgisi verildi. Örgüt üyelerinin, Kandemir'in talimatıyla adeta terör estirdikleri belirtildi. Edinilen bilgiye göre, suç örgütü, bir masaj salonuna 500 bin TL haraç kesti. Salonun ortaklarından Mesut Akbaba, örgüt üyelerini kendisine borcu olan ortağı Emre Armağan’a yönlendirdi. Suç örgütü Armağan’a ulaştı, ancak parayı ortağı Akbaba’ya ödeyeceğini söyleyince 3 ayrı gece saat 02.00-03.00 arası Armağan’ın iş yerleri kurşunlandı.

SALONU BASIP İŞKENCE ETTİLER

Suç örgütünün korku salmak amacıyla yaptığı işkenceler de iddianamede tüm detaylarıyla yer aldı. Ümraniye’deki Golden Spa ve Masaj Salonu ortaklarından Serkan Yılmaz’ın eski eşi Mehtap Yılmaz, örgüt üyelerinden. Serkan Yılmaz’ın masaj salonunda çalışan Dılnoza Rajapboeva ile gönül ilişkisi yaşaması üzerine, örgüt üyesi olan Mehtap Yılmaz, aralarında örgütün yönetici kadrosunda bulunan Serhat Özvariş ile birlikte kar maskeli 10 kişiyle salonu bastı. Salonda çalışanlara “Ben size ablalık yaptım, siz hepiniz bana hainlik yaptınız. Serkan ile Dılnoza sevgili olmuş, bunların arasını Mesut yapmış” dedi ve işkence başladı.

İŞKENCE 6 SAAT SÜRDÜ

Çete üyeleri, salonun ortakları Mesut Akbaba, Serkan Yılmaz ve Dılnoza Rajapboeva'ya 6 saat boyunca işkence etti. Çırılçıplak soyup darbettikleri Akbaba, Yılmaz ve Rajapboeva’yı yere yatırıp bacak ve kalçalarını cam parçalarıyla kesen örgüt mensupları, yaralara kolonya döküp acıyı katladı. Mağdurların başlarına silah dayayan, namluyu ağızlarına sokup ölümle tehdit eden çete, 6 saatlik işkenceyi kamerayla saniye saniye kaydetti. Örgüt üyelerinin telefonlarında yapılan incelemelerde, işkence anına ait görüntüler ele geçirildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı görüntülere göre çete üyeleri, çırılçıplak soydukları 3 kişiye hunharca işkence etti. 3 ismin başına silah dayayan caniler, kanlı elleriyle gülümseyerek poz vermeyi de ihmal etmedi.







