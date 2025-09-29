Dicle Elektrik dronları kaçak trafoyu yakaladı: 200 dönüm tarlayı kaçak elektrikle suladılar

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlama hedefiyle sürdürdüğü yatırımlarının yanında kaçak tüketimle kararlılıkla mücadele eden Dicle Elektrik, tarımsal sulama alanlarında kayıt dışı trafoları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirkete ait dronlar son olarak, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mısır sulamasında kullanılan 160 KVA gücünde bir kaçak trafo tespit etti.

Yapay zeka destekli dronlar etkin sonuçlar alıyor

Sorumluluk bölgesinde hizmetlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) regülasyonları çerçevesinde sürdüren Dicle Elektrik, enerji kalitesini düşüren ve milli ekonomiye zarar veren kaçak elektrik kullanımına karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yapay zeka destekli olarak kullanılan dronlar sayesinde, özellikle tarımsal sulama alanlarında etkin sonuçlar alınarak kaçak trafolar bir bir tespit ediliyor.

200 dönüm mısır tarlasını kaçak elektrikle suladılar

Bu kapsamda Dicle Elektrik kaçak ekipleri dronlarla havan yaptıkları kontroller sırasında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Uzunpınar Mahallesi’nde bir evin damındaki eklentiye gizlenmiş vaziyette 160 KVA gücünde bir kaçak trafo tespit etti. Evin bitişiğindeki 200 dönümlük mısır tarlasını sulayabilmek üzere kuyudan su çekmek için kullanılan trafo ile ilgili detaylı görüntüler alınarak koordinatı saptandı.

Yapılan tespitin ardından şirket avukatları, eldeki mevcut görüntülerle birlikte kaçak trafoya el konulabilmesi için cumhuriyet savcılığına başvurdu.











