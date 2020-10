​Dış patentli senaryolar boşa çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Rusya ve Fransa’dan oluşan Minsk Üçlüsü'ne tepki göstererek “Ermenistan’a her türlü silah desteğini veriyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı’nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. “Şırnak’a elimiz boş gelmedik” diyen Erdoğan yatırım bedeli yaklaşık 3,5 milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacaklarını belirtti.

DÜNYAYA BİR MESAJDIR

Şırnak’tan yola çıkan il kongreleri kervanının 81 şehri dolaşacağını, imkanlar el verdiği ölçüde kongreleri vesile ederek ülkenin dört bir yanında teşkilat mensupları ve vatandaşlarla kucaklaşacaklarını anlatan Erdoğan, AK Parti’nin ilk il kongresi için Şırnak’ın seçilmesinin rastgele bir tercih olmadığını vurguladı. Erdoğan, “Kongremizin ilk durağı olarak Ahmedi Hani’nin, Mela Ahmed Ceziri’nin, El-Cezeri’nin şehri Şırnak’ı seçmemiz aynı zamanda dünyaya bir mesajdır” dedi.

GÜNDEM Durmayacağız

Erdoğan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına da değindi. Irak’ta, Suriye’de, geçmişte Balkanlar’da şu anda Libya ve Karabağ’da yaşananların ayrımcılığın, ayrılıkçılığın, küçük hesaplar peşinde koşmanın nasıl kan ve gözyaşından başka bir netice getirmediğini gösterdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Biz niye Azerbaycan’da varız, niye Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanındayız? Dikkat edin ne deniyor, ‘Minsk Üçlüsü’. Kimdir Minsk Üçlüsü? Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldı? Ermenistan’ın yanında yer aldı. Ermenistan’a, Ermenilere her türlü silah desteği veriyorlar mı, veriyorlar.”

REKLAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne çok sayıda partili katıldı.

30 YILDIR MÜZAKERE BİTMEDİ

“Bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. 30 yıldır Amerika, Rusya, Fransa kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler ve Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Şimdi de Azeri kardeşlerimiz işte işgal altındaki bu topraklarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlar. Rabb’im yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermenilerden alacaklar ve kurtaracaklar.”

İktidara gelme planları boşa çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Valiliği önünde düzenlenen Toplu Açılışı Töreni’nde de konuştu. Son 18 senede Türkiye’yi prangalarından, korkularından, iradesine vurulan zincirlerden kurtardıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletin iradesini ne demokrasi düşmanı vesayet odaklarına ne de FETÖ’den PKK’sına kadar eli kanlı katil sürülerine ezdirmedik. 18 yıllık mücadelenin sonunda şu gerçeği artık herkesin gördüğüne inanıyorum. Türkiye’de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Terörle, baskıyla aba altından sopa göstererek siyasetin dizayn edildiği günler tamamen eskide kalmıştır.”

HEVESLİLERE YER YOK

“Türkiye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı olarak görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimleri nasıl başarısız olmuşsa yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacaktır. Kimsenin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz.”

REKLAM

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada ' 'Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metre kip daha ilave edildi.

TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hesabını sormak boynumun borcu

Türkiye’nin diğer illerinde demokrasi, hak ve özgürlük adına ne varsa Şırnak’ta da aynısının mevcut olduğunu ifade eden Erdoğan, “Şayet tüm bu konularda herhangi bir eksik, aksaklık varsa işte ülkenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin Genel Başkanı burada, muhatabınız doğrudan benim. Size hem demokrasi hem kalkınma anlamında en küçük bir ayrımcılık yapılıyorsa, failinden hesabını sormak boynumun borcudur” şeklinde konuştu.

Hakkın ve haklının yanındayız

Erdoğan, Libya’da “Wagner” denilen Rusların paralı askerinin darbeci Hafter’e destek verdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize ne diyorlar, ‘Sizin oralarda ne işiniz var?’ Biz zulüm neredeyse oradayız. Diyorlar ki ‘Suriye’de ne işiniz var?’ 911 kilometre bizim sınırımız var. 911 kilometre sınırımızın olduğu yerde böyle bir işgal varsa biz bu işgalden oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Sınırlarımızı güvence altına almayacak mıyız? Bu niye birilerini rahatsız ediyor? Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız. Amerika’nın, Suriye’de 24 tane üssü var. Amerika’nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Öbür taraftan Amerika buraya 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat, araç gereç getiriyor. Hayırdır ne işin var burada? Bunları neyle izah edeceksiniz? Ama dünya, Batı şu anda Azerbaycan’ın yanında değil. Dikkat edin ateşkes ilan edildi bu gece ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman ‘Türkiye’ye bak ya hiç de sessiz durmuyor’ diyorlar. Durmayacağız. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız.”

Sufleyi başka yerden alıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, “Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili her konuda biz kulağımızı da gönlümüzü de milletimize çeviriyoruz. Siz ne diyorsanız ne istiyorsanız ne bekliyorsanız onu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sorumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna rağmen halkımızla muhabbetimizi bu derece sıkı tutarken dikkat ederseniz muhalefet, milletimizden olabildiği kadar uzak duruyor” dedi. Erdoğan, Ankara’da, İstanbul’da kapalı kapılar ardından siyaset yapmanın kolay olduğunu dile getirdi. Siyasetin gerçek er meydanının 81 vilayetin tamamı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler emin olun sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor. Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını, yapacaklarını, içerideki ve dışarıdaki her meseleyle ilgili duruşunu açık yüreklilikle ortaya koyamayandan siyasetçi olmaz. Yalan, iftira, dedikoduyla, ima ile siyaset yapanların halktan uzak durmasının sebebi bu sığ ve çirkin üsluplarının yüzlerine vurulacağını bilmeleridir” diye konuştu.

REKLAM

Milletimiz bizi yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük gıdalarının milletle kurdukları gönül bağı, en büyük motivasyonlarının ise her yaştan her meslekten her kesimden insanının kalbinde hissettikleri hasbi samimiyet olduğunu aktardı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Hamdolsun milletimiz de bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı. Demokrasiyi güçlendirmek için attığımız her adımda milletimiz yanımızda oldu. Milletimizden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik.”

Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak

Erdoğan, Karadeniz’de Fatih Sondaj Gemisi’nin bulduğu ilk doğal gaz rezervinin sondaj çalışmasında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir. İnşallah torunlarımıza hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz büyük ve güçlü Türkiye’yi miras bırakacağız.”