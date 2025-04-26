Dışarıda üçüncü gece: İstanbullunun tedirgin bekleyişi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de spor salonları ve parklarda geçiriyor. Çarşamba günü megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, dışarıda kalmaya devam ediyor.





MESİRE ALANLARI SIĞINAK OLDU

Dün Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'nda kalan aileler, yanlarında getirdikleri örtülerden kendilerine yatak yaptı. Bazı aileler tribünlerdeki seyirci koltuklarında vakit geçirirken, çocukların müsabaka sahasında oynadığı görüldü. Geceyi Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda geçiren vatandaşların sayısının ilk güne göre azaldığı gözlendi. Bazı aileler alanda kurdukları çadırlarda konaklarken, Türkiye Diyanet Vakfı Kağıthane Şubesi ekipleri de vatandaşlara sıcak çorba dağıttı. Çadırda kalanlardan Seher Camcı, deprem anında çok korktuğunu söyledi. Camcı, “Yaşlı annem vardı, onu kardeşime gönderdik. ‘Gidelim, piknik alanında çadır kuralım’ dedik. Baktık herkes gelmiş. Burada bize iyi davranıyorlar, herkese teşekkür ederiz. Yardımcı oldular, iki kez yemek de verdiler” ifadelerini kullandı.





KIZILAY İKRAMDA BULUNDU

Depremin ardından çok sayıda vatandaş da Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kurdu. Ailesiyle bahçede kurdukları çadırda kalan Serkan Özkan, “Çocuklarımız çok korktu, onun için buradayız. Binalarımız eski, yıpranmış. Büyüklerimize söylüyorum, bir an önce kentsel dönüşümün üstesinden gelsinler. Mezarlıkta, tabutlarda yaşıyoruz” diye konuştu. Yaşlılar ve çocuklar için bahçeye 2 çadır kuran Kızılay, alandaki mobil noktalarından vatandaşlara sıcak çorba, çay, su ve sandviç ikram ediyor.





GİTTİĞİMİZ YERDE DEPREM OLUYOR

Beylikdüzü’ndeki kapalı pazarda konaklayan vatandaşlardan Mehmet Selim ise Mersin'de 6 Şubat depremine yakalandıklarını, depremden sonra ailesiyle İstanbul'a göç ettiğini söyledi. Selim, çocukları depremden korktuğu için araçta evlerinin önünde uyuduklarını, belediyenin açtığı alanı duyunca çadırlarını alıp buraya geldiklerini kaydetti.





4,3'LÜK ARTÇI KORKUTTU

Artçı sarsıntılar sürüyor. Marmara Denizi'nde dün akşam saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verdiği bilgilere göre, merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, 4,3 büyüklüğünde kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıkarken bölgede 3,7 ve 3,5 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.



