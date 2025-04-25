Depremden kısa bir süre sonra saat 07:29'da 11.6 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, CNN TÜRK canlı yayınında "Çok şükür can ve mal kaybı yok. Herhangi bir olumsuz ihbarla karşılaşmadık. İncelemelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, incelemelerin ardından daha net bilgi verilebilir" ifadelerini kullandı.