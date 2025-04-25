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Kütahya beşik gibi: Üç saatte üç deprem oldu

Kütahya beşik gibi: Üç saatte üç deprem oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:3125/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kütahya'da peş peşe depremler.
Kütahya'da peş peşe depremler.

Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:20'de ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ve çevre köylerde okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10:20'de ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Deprem 8.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07:23'te 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 8.8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Simav ve çevresinde il, ilçelerde deprem hissedildi.


3,9 büyüklüğünde ikinci deprem


Depremden kısa bir süre sonra saat 07:29'da 11.6 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


Kütahya valisi: Can ve mal kaybı yok


Kütahya Valisi Musa Işın, CNN TÜRK canlı yayınında "Çok şükür can ve mal kaybı yok. Herhangi bir olumsuz ihbarla karşılaşmadık. İncelemelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, incelemelerin ardından daha net bilgi verilebilir" ifadelerini kullandı.


Okullar tatil edildi


Vali Işın, Simav ve çevre köylerde okullar 1 gün tatil edildiğini açıkladı.




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