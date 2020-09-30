Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan ahlaken de hukuken de haklıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı.

Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik.

Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor.

Burada eşit yaklaşmak gerekiyor.

Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa 'Azerbaycan'ın yanında olacağız' dedik. Azerbaycan isteği olursa gereğini yaparız. Ama görüyoruz ki Azerbaycan'ın kapasitesi yeterli. Aliyev de 'Gel baş başla kalalım. Ne olacağını gör.' diyor. "Başka ülkeler karışmasın. Topraklarımı geri alacağım Benim gücüm var" demektir bu.

Ermenistan başka ülkelerden destek bulmasaydı bu cesareti bulamazdı. Azerbaycan'ın gücü yeter. Kapasitesi var. Bakü, Türkiye'ye ihtiyaç duyarsa biz varız.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.

Ermenistan ile Azerbaycan'a eşit muamele yapılmaması gerekiyor.

Ateşkes ve Ermenistan derhal Azerbaycan topraklarından çekilsin demeleri gerekiyor. Bunu diyorlar mı? Hayır. 'Diplomasiye dönelim' diyorlar. 30 yıldır diplomasiye dönüldü mü? Hayır. Çözüm için bir önerin var mı? Yok. Nasıl çözülecek bu sorun.

Topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiş. 1 milyondan fazla yerinden göç etmiş insanlar var. Bu büyük bir travma. 30 yıldır bu insanlar evlerinden, şehirlerinden uzak yaşıyor. Herkes evine dönmek istiyor ama kimse bunu görmüyor.

REKLAM

Azerbaycan ahlaken de hukuken de haklıdır. Tüm uluslararası toplumun da Azerbaycan'ı tıpkı Ukrayna, Gürcistan'da olduğu gibi Azerbaycan'ı desteklemelidir.

AB LİDERLER ZİRVESİ

Zorluk AB'nin kendi içinde. AB'nin tüm politikalarında bölünmüşlük var. Türkiye karşıtlığı da var. Türkiye'nin AB ilişkilerini rehin almaya çalışan ülkeler de var. Rum kesimi, Yunanistan gibi.

Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarımız neticesinde gerginlik oldu. Haklarımızı savunmaya çalışıyoruz.

Diplomasiyi hiçbir zaman geri planda bırakmıyoruz.

Pozitif bir atmosferde, istikşafi görüşmelere yanaşmayan Yunanistan görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Güzel bir şey.

Olumlu bir atmosferde biz diplomasiye varız diyoruz. Kendine güvenen ülke masada olmalıdır.

DOĞU AKDENİZ'DE KONFERANS FİKRİ BİZDEN ÇIKTI

Bu zirve Doğu Akdeniz zirvesi değil ki. Türkiye'nin de beklentileri var. 18 Mart mutabakatının güncellenmesi gerekiyor. Sorun devam ediyor. AB yükümlülüklerini yerine getirmedi, biz getirdik.

Gümrük birliği anlaşmasında somut adımlar bekliyoruz.

Vize serbestisi konusunda Ukrayna vatandaşlarına tanınan esneklik bize de tanınmalı.

Terörle mücadele konusunda beklentilerimiz var.

Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz bu zirvede.

AB artık Türkiye'ye yönelik somut adımlar atması gerekiyor. Tek taraflı olmaz bu işler.

Doğu Akdeniz'de konferans fikri bizden çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıktı. Başkalarının haklarında gözümüz yok ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz.

REKLAM

Konferansta Kıbrıs'taki her iki devlet temsil edilmeli.

DÜNYA Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran

DÜNYA Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan: Düşman hava kuvvetleri uzaktan operasyonlar gerçekleştiriyor havadan karaya uzun menzilli füzeler kullanıyorlar

DÜNYA Azerbaycan ordusu ilerliyor: Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçleri kuşatma altına alındı

DÜNYA Ermenistan ordusunda büyük kayıp: 2 bin 300 asker etkisiz hale getirildi

DÜNYA Türkiye-Azerbaycan savunma planlarını sil baştan yaptı: Ermenistan artık saldırırken iki defa düşünecektir