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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail’le adım Filistin davası pahasına olmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin Filistin konusunda iki devletli çözüm dahil, temel prensiplerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi söyledi. Çavuşoğlu, “İsrail ile ilişkilerimizde atılacak adım Filistin davası pahasına olmaz” dedi. Çavuşoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini planlamak üzere iki taraftan özel temsilcilerin görevlendirileceğini de ekledi.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ​İsrail’le adım Filistin davası pahasına olmaz
Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin, diplomaside normalleşme gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Hertzog’un Türkiye ziyaretine ilişkin olarak Çavuşoğlu, yıllar sonra gerçekleşecek olan ziyaretin hazırlığını yapmak üzere her iki taraftan temsilciler görevlendirileceğini, ancak bu konudaki görevlendirmelerin henüz belli olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, ziyaretin resmi bir ziyaret mi çalışma ziyareti mi olacağının detaylarının karşılıklı temsilcilerin görüşmelerinde netleşeceğini kaydetti. Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaret ve diyaloğun ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapıldığını anımsattı.Çavuşoğlu, normalleşmede Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin olarak şunları söyledi:

FİLİSTİN’DEKİ POZİSYONUMUZ NETTİR

  • “Biz şunu her zaman söylüyoruz. İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım herhangi bir normalleşme, bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki pozisyonumuz her zaman nettir. Bunları zaten son 4-5 yıldır yaşananlarda da gördünüz. Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi, belki 2 devletli çözüm konusunda, iki tarafla da temas içinde olan bir ülke olarak Türkiye’nin rolünü daha arttırır. Ama biz iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden, pozisyonumuzdan vazgeçmeyiz.”

İSRAİL’E ADF DAVETİ

Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri ve Enerji bakanları ile bazı akademisyenleri mart ayında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) davet ettiklerini de açıkladı. Henüz katılım teyidi gelmediğini belirten Çavuşoğlu, birçok ülkenin foruma bir iki hafta kala teyit bildirdiklerini, bunun normal olduğunu söyledi.

ERMENİSTAN İLE VİYANA GÖRÜŞMESİ

Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan’ın ikinci toplantının Cenevre ya da Viyana’da yapılması teklifi üzerine Viyana’da yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

AFGANİSTAN'A 4 HAVAALANI

Çavuşoğlu, Afganistan’a dışişleri bakanları nezdinde planladıkları ziyaretin tarihi konusunda ise havaalanı yapımı için Taliban ile Türkiye-Katar ortaklığındaki şirket arasında yapılan görüşmelere işaret ederek "Aşamalı şekilde toplamda 4 havaalanı olacak. Detayları görüşüyorlar. Orada da mutabakat sağlanırsa anlaşmanın bizim önümüzde imzalanması için gideriz" dedi.

Yunanistan kadar Avrupa da suçlu

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısında da Ege’de soğuktan ölen göçmenler üzerinden Avrupa’yı eleştirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan’ın göçmenleri geri itmesi ile ilgili “Burada Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var. Türkiye bunun onda birini yapsa, Türkiye’nin nasıl eleştirilebileceğini en iyi kendisi (Haavisto) bilir, bizler biliyoruz fakat Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor. Hep beraber Taliban’a, Afganistan’a insan hakları dersi vermeye çalışıyoruz. Yunanistan’ın yaptığını nereye koyacağız” diye sordu.
  • Çavuşoğlu’nun bu sözleri üzerine Haavisto, Belarus-Polonya-Litvanya-Letonya sınırında yaşananları anımsatarak “Herhangi bir şekilde insan hakları ihlallerini savunma pozisyonuna girmek istemiyorum bunları söylerken ama Türkiye’nin Suriyeli mültecilere ne kadar yardım ettiğini, nasıl bir ekonomik yükün altına girdiğini biliyoruz. AB tarafında da burada yaşanan sorunların giderilmesi gerekiyor” diye konuştu. Bunun üzerine Çavuşoğlu, “Maalesef, FRONTEX Ege ve kara sınırlarımızda bunu desteklemiştir. Yunanistan’ın hukuka aykırı bir şekilde geri itmelerini” dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan PKK'ya ofis açma izni veren Rum kesimine: Bedelini çok ağır ödetiriz
OYNAT 01:21
Bakan Çavuşoğlu'ndan PKK'ya ofis açma izni veren Rum kesimine: Bedelini çok ağır ödetiriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakan Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'ya ofis açma izni vermesi ile ilgili soruya yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu, 'Vekalet savaşlarında terör örgütlerini kullanıyorlar. Türkiye olarak terör konusunda en kötü ilişkilerde olduğumuz ülkelerle bile dayanışma içinde olduk, terörü desteklemedik. FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır. Şunu söylemek isterim. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Yarın buradan Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bedeli de çok ağır olur.' dedi.


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