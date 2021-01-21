Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli

CHP'li Torun: İktidar olursak liyakate bakacağız CHP'liler tabi ki öncelikli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Halk TV'de katıldığı programda, kendisine yöneltilen “Eğer iktidara gelirseniz liyakate bakacak mısınız? Kadrolaşacak mısınız? Partililer kadro isteyecektir” sorusuna cevap verdi. Torun bu soruya “Tabi ki liyakate bakacağız. Ancak öncelik partililerimizin olacaktır” ifadeleriyle cevap verdi.



