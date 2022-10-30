Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Güney Koreli mevkidaşı Parka taziye
ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Güney Koreli mevkidaşı Park'a taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'e, başkent Seul'de dün 153 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Güney Koreli mevkidaşı Parka taziye
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu'nun, Seul'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için Güney Kore'li mevkidaşı Park'a taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

Güney Koreli mevkidaşı Park'ın da taziye dilekleri dolayısıyla Çavuşoğlu’na teşekkür ettiği aktarıldı.

  • Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 153 kişi hayatını kaybetmiş, 82 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasındaki 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamında ölenlerin sayısı 151'e yükseldi
DÜNYA
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamında ölenlerin sayısı 151'e yükseldi
Fenerbahçe gol oldu yağdı

Fenerbahçe gol oldu yağdı

​Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Kartalda Güneş farkı

Kartal'da 'Güneş' farkı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde farklı kazandı.
Toggun Kula rengi ilhamı bu kayalardan aldı

En çok ona yaradı

En çok ona yaradı

​Beşiktaşlı futbolcu Ümraniye maçında şov yaptı.

Vodafone Park'ta<br> 'Güneş' heyecanı

Vodafone Park'ta
'Güneş' heyecanı

Taraftarlar karanfillerle karşıladı.

Jesus'un<br>çözülemeyen taktiği

Jesus'un
çözülemeyen taktiği

Futbolcularını maç önü ısınmada bile çalıştırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.