Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Güney Koreli mevkidaşı Park'a taziye

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MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya'nın Sivastopol'daki saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada "Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul'da bekleyen gemilerin denetimi sürüyor." denildi. Ayrıca İstanbul'daki koordinasyon merkezindeki Rus personelin görevde olduğu bildirildi.