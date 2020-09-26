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Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi TEKNOFESTe katılmak için Türkiyeye getiriliyor
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi TEKNOFEST'e katılmak için Türkiye'ye getiriliyor

Sosyal medyada Somali'de yaşadığı tüm imkansızlıklara rağmen yaptığı uçak modelleriyle ilgi odağı olan Guled Abdi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla bugün Türkiye'ye getirilecek. Yetenekli genç Abdi, Gazintep'teki TEKNOFEST'e katılıp drone eğitimi alacak.

Haber Merkezi AA
Somalili Guled Abdi, sosyal medyada yaptığı uçak modelleriyle viral olmuştu.
Somalili Guled Abdi, sosyal medyada yaptığı uçak modelleriyle viral olmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki paylaşımda, "Bakanımız Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla ulaştığımız Somalili kardeşimiz Abdi'yi bugün ülkemize getiriyoruz. Teknofest Gaziantep'e katılacak, drone eğitimi alacak ve Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' kahramanlarıyla buluşacak. Yanındayız Guled!" ifadelerini kullandı.

  • Kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.

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