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Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan görüşmede, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

16:53 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.


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#ABD Dışişleri Bakanı
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#Refah
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