Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü. İkili görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenlendi. Schallenberg'in basın toplantısında Hamas için "terör örgütü" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Fidan "İsrail işgalci bir güçtür. Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmek doğru değildir. Hamas, topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir" dedi.