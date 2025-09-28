Dışişleri Bakanı Fidan: Önceliğimiz Gazze'de ateşkes

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Türkevi'nde konuştu. Bakan Fidan, BM'de yoğun diplomasi trafiği geçirdiklerini kaydederek, "Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı" dedi.





Tüm toplantılarda Filistin davasını en güçlü şekilde savunduklarını belirten Bakan Fidan, "ABD Başkanı Donald Trump'la görüşlerimizi paylaştık" diye konuştu.





Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'daki görüşmesine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretleri genel itibariyle son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Başkan Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında ülkemize davet ettiler. Görüşmeden CAATSA yaptırımları gibi ilişkilerimizi daha da güçlendirmemizin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.





Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere 8 ülke liderinin yaptığı toplantının önemini vurgulayan Fidan, "Önümüzdeki hafta İsrail Başbakanı da Washington'a bir ziyarette bulunacak. Bütün bunlarda Amerika'nın aslında kendi merkezi rolünü oynaması ve İsrail üzerindeki etkisini kullanması bizim için önemli. ABD'yi bu noktaya getirmek için takip edilmesi gereken diplomatik usulün, stratejinin, ilişki adımlarının dikkatli hesaplanması ve bunların teker teker hayata geçirilmesi gerekiyordu" diye konuştu.





Bakan Fidan, şu anda önceliklerinin ‘Gazze'de ateşkesin sağlanması, sivil katliamının durması, bir an önce insani yardımların girmesi’ olduğunun altını çizerek, "Bunu önceleyen bir ateşkes anlaşmasını ve paralelinde diğer hususları da gündeme getiren bir kağıt üzerinde çalışılıyor. Bu biraz dediğim gibi sessiz götürülen bir çalışma oldu. İlgili ülkeler olarak katkılarımızı verdik. Müzakereler devam ediyor" açıklamasında bulundu.





‘REKOR SAYIDA ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIDI’





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ateşkes için müzakereler devam ederken, bir grup ülkeyle iki devletli çözüm ve Filistin'in tanınması gündemini sürekli ilerlettiklerini dile getirdi. Fidan, "Geldiğimiz noktada gerçekten rekor sayıda ülke Filistin'i tanıdılar. Tabii ülke sayısıyla beraber ülkelerin özgül ağırlıklarının da önemi var. Artık Avrupa ülkeleri, Anglosakson ülkeler, klasik olarak, geleneksel olarak Amerika'nın güçlü müttefikleri, Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada, onlar da Filistin'i tanıdılar. Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme gidilmesi için 60 bin masumun şehit edilmesine, katledilmesine, 2 milyon insanın aç bırakılmasına hiç gerek yoktu” dedi.





Filistin Devleti'nin artık daha çok tanındığını aktaran Fidan, ikinci aşamanın ‘yaşayan ve hayata geçen bir devlet aşaması’ olduğunu, bunun için şu anda devam eden ‘sıcak savaş’ın durması gerektiğini söyledi.





Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu meseleye yapıcı bütün katkısını inanılmaz şekilde verdiğini vurgulayan Fidan, bunu yaparken de gerçekten sahici olduğunu, siyasal bir kredinin hiçbir zaman için peşinde olmadıklarını belirtti. Fidan, "Amacımız bu tarihsel zulmün durması ve vatandaşlarımızın vicdanının daha fazla acı çekmemesi. Çünkü onlar adına hareket etme, tedbir alma sorumluluğu olan bizleriz" diye konuştu.





Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair tarafından kurulan Tony Blair Enstitüsünün (TBI) Gazze'nin çatışma sonrası yeniden inşa planına ilişkin Türkiye'nin tutumuna dair soruyu yanıtlayan Fidan, henüz önlerine gelen ‘Blair Planı’ diye net ve somut bir şey olmadığını kaydetti.







