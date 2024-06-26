|
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısırlı mevkidaşı Şükrü ile Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ile Şükrü'nün görüşmesinde Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildiği, görüşmede savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildiği belirtildi.

18:14 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:36 - 26/06/2024 Çarşamba
IHA
Hakan Fidan - Semih Şükrü (Foto: Arşiv)
Hakan Fidan - Semih Şükrü (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

"Savaş bir an önce durmalı"

Görüşmede, Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildiğini ifade eden kaynaklar, görüşmede savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildiğini belirtti.

Görüşmede, ayrıca insani yardımının kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşmasının önemi vurgulandığı aktarıldı.



#Hakan Fidan
#Semih Şükrü
#Gazze
#Telefon
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?