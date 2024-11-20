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Dışişleri Bakanlığı Husilerin Türk firmasına ait Panama bandıralı gemisine saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Husilerin Türk firmasına ait Panama bandıralı gemisine saldırısını kınadı

23:5320/11/2024, Çarşamba
G: 21/11/2024, Perşembe
AA
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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Anadolu S adlı yük gemisine füze saldırısı düzenlemişti.
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Anadolu S adlı yük gemisine füze saldırısı düzenlemişti.

Dışişleri Bakanlığı, bir Türk firmasına ait Panama bandıralı 'Anadolu S' adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında seyreden Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu geminin Yemen açıklarında saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.


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