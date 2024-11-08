Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Husiler İsrail'e ait hava üssünü hipersonik füzeyle vurdu

Husiler İsrail'e ait hava üssünü hipersonik füzeyle vurdu

19:398/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'de bir hava üssünü "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef aldıklarını ve doğrudan vurduklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada ayrıca ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğü de belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını, Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde ise ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen'in başkenti Sana
'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

İsrail hedefleri "Filistin 2" hipersonik füzesiyle vuruldu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gösteri sırasında okuduğu yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in güneyindeki Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nü "
Filistin 2
" isimli
hipersonik balistik füze
ile hedef alan nitelikli bir askeri operasyon düzenlediklerini dile getiren Seri,
balistik füze
nin hedefine doğrudan isabet ettiğini aktardı.

ABD'ye ait İHA düşürüldü

Sözcü Seri ayrıca hava savunma güçlerinin bu sabah
El-Cevf
ili hava sahasında düşman faaliyetleri yürüten
ABD
'ye ait bir
MQ-9
tipi
İHA
'yı düşürmeyi başardığını ifade etti.
Gazze Şeridi
'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi
SİHA
sayısının 12'ye yükseldiğini aktaran Seri, Filistin ve Lübnan halkına desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarından hava saldırısı

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde, Amerikan-İngiliz savaş uçaklarının Hudeyde ilinin Et-Tuhayta ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu ölen veya yaralananların olup olmadığına ve hasara dair bilgi verilmedi.



#Hipersonik Füze
#Hava Üssü
#Husiler
#israil
#Yemen

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
G harfi ile başlayan eşya