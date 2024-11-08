Husiler İsrail'e ait hava üssünü hipersonik füzeyle vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'de bir hava üssünü "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef aldıklarını ve doğrudan vurduklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada ayrıca ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğü de belirtildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını, Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde ise ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
İsrail hedefleri "Filistin 2" hipersonik füzesiyle vuruldu
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gösteri sırasında okuduğu yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
ABD'ye ait İHA düşürüldü
Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarından hava saldırısı
Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde, Amerikan-İngiliz savaş uçaklarının Hudeyde ilinin Et-Tuhayta ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Haberde, saldırı sonucu ölen veya yaralananların olup olmadığına ve hasara dair bilgi verilmedi.