İsrail Gazze'de bir evi vurdu: Çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail son olarak Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu'nu vurmuş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Çok sayıda kişi de yaralanmıştı.