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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in samimiyetsiz iki yüzlü tutumu devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı, İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in samimiyetsiz iki yüzlü tutumu devam ediyor
İşgalci İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze’de ateşkes, Kudüs’te saldırı... İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.

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