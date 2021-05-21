Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in samimiyetsiz iki yüzlü tutumu devam ediyor

Dışişleri Bakanlığının Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze’de ateşkes, Kudüs’te saldırı... İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.

#Gazze’de ateşkes, #Kudüs’te saldırı! İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart! — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 21, 2021

DÜNYA Mescid'i Aksa'da ses bombalı saldırı



