Dışişleri Bakanlığı Suriye'de imzalanan entegrasyon anlaşması hakkında açıklama yayımladı: Suriye'nin geleceği birlikten geçiyor

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün açıklanan terör örgütü SDG ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları hızlı ve etkili şekilde ilerletmesinin temenni edildiği belirtildi.

Bakanlık, anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını diledi. Açıklamada, 8 Aralık 2024’te başlayan yeni dönemin Suriye’nin müreffeh bir geleceğe kavuşması açısından önemli bir fırsat sunduğu ve bu sürecin kritik bir aşamadan geçtiği vurgulandı.

Türkiye’nin, Suriye’nin geleceğinin terör ve ayrışmadan değil birlik ve entegrasyondan geçtiğinin tüm kesimlerce idrak edilmesini umut ettiği ifade edilen açıklamada, Ankara’nın Suriye Hükümeti’nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hayata geçirilme sürecini takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Suriye'de terör örgütü SDG ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, "Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme, hükümlerinin hayata geçirilmesi sürecini takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.



