Gündem Dışişleri Bakanlığından ABDnin Ankara Büyükelçi adayının skandal açıklamalarına imalı yanıt
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ankara Büyükelçi adayının skandal açıklamalarına imalı yanıt

ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunduğu açıklamasında 1915 olaylarını da 'soykırım' olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı, Flake'nin skandal açıklamalarına sosyal medya üzerinden üstü kapalı olarak yanıt verdi. Paylaşımda büyükelçi adayına 'veto' iması yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından ABDnin Ankara Büyükelçi adayının skandal açıklamalarına imalı yanıt
ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake

ABD Başkanı Joe Biden'in temmuz ayında Ankara Büyükelçiliği için aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

Burada skandal açıklamalarda bulunan Flake "Türkiye'yi gelecekte Rus silahlarını satın alınmasının daha fazla yaptırımı tetikleme riski olduğu konusunda uyarıyorum" dedi.

Flake, konuşmasının devamında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçi adayından skandal açıklamalar: Türkiye'yi uyarıyorum
GÜNDEM
ABD'nin Ankara Büyükelçi adayından skandal açıklamalar: Türkiye'yi uyarıyorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan imalı yanıt

Flake'in bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

“Agreman” teriminin sözlük anlamına yer verilen paylaşımda büyükelçinin bir ülkeye gönderilmesi için o ülkenin izni olması gerektiği hatırlatıldı.

Paylaşımda şu sözler yer aldı:

"AGREMAN: Gönderen devletin kabul eden devlete büyükelçi olarak göndermek istediği şahıs için almak zorunda olduğu izne Agreman adı verilir."

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