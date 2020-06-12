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Gündem Dışişleri Bakanlığından ABDye Metin Topuz tepkisi Türk yargısı bağımsızdır
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi: Türk yargısı bağımsızdır

Dışişleri Bakanlığı, 8 yıl 9 ay hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında ABD'li makamlardan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Türk yargısı bağımsızdır. ABD'yi yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'den gelen Metin Topuz açıklamalara tepki gösterdi. "ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye'deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis
GÜNDEM
Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dün açıkladığı kararla adıgeçenin “FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiştir. Adıgeçenin yedi gün içerisinde bahsekonu kararı istinaf etme hakkı bulunmaktadır.

Topuz oranın sahibi gibiydi
GÜNDEM
Topuz oranın sahibi gibiydi

"FETÖ'cüler Türkiye'deki ABD misyonlarına da sızdı"

Esasen Metin Topuz, ABD’nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek FETÖ iltisaklı kişi değildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Kara Harp Okulu’ndan ilişiği kesilen ve 2018 yılı Ekim ayında ABD Büyükelçiliği’nde çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahıs da FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne nakledilmiştir. Bu durum FETÖ’cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye’deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz için 15 yıla kadar hapis cezası istemi
GÜNDEM
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz için 15 yıla kadar hapis cezası istemi
  • 15 Temmuz Darbe Girişimi akabinde FETÖ terör örgütünün elebaşı dâhil ABD’de bulunduğu bilinen FETÖ üyelerine ilişkin olarak adli makamlarımızca yapılan iade taleplerimize bugüne kadar olumlu yanıt alınamamıştır. Bu da ABD’nin FETÖ terör örgütüne duyarsız yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımları neticesinde ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz.

Metin Topuz'un tutukluluğu devam edecek
GÜNDEM
Metin Topuz'un tutukluluğu devam edecek

"ABD makamları yargı bağımsızlığına saygı duymalı"

Türkiye’de hukukun üstünlüğü hakimdir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemiz, anayasal düzenimize ve milli birliğimize kasteden FETÖ terör örgütüyle mücadelesini evrensel hukuk ilkeleri temelinde kararlılıkla sürdürecektir. ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye’deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu ve sahibi konumunda gören müttefiklerimizin konu Türkiye ve insanlık düşmanı terör örgütleri olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür.

Casusluktan yargılanan Metin Topuz için yeni karar
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