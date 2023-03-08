|
Reklam
Reklam
Gündem

Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'ndaki skandala tepki: Terörle mücadeledeki samimiyetsizliğiniz gözler önüne serildi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerince Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınadı. Yapılan açıklamada "Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir." denildi.

21:22 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Bakanlığı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanmasının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.


Açıklamada,
"Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir."
ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, AB kurumları ve üye ülkelerden, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelede Türkiye'nin yanında durmasının beklendiği kaydedildi.





#Dışişleri Bakanlığı
#Avrupa Parlamentosu
#PKK
44 dakika önce
default-profile-img
Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'ndaki skandala tepki: Terörle mücadeledeki samimiyetsizliğiniz gözler önüne serildi
Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede Çelebi ailesine ziyaret
İşgal altındaki Batı Şeria'da zulüm bitmiyor: İsrail'den Filistin okulu için yıkım kararı
Altılı Masa'nın yönetim formülüne İsmail Saymaz'dan tepki: Bu krizlere gebe bir durumdur
İsmail Saymaz'dan Altılı Masaya tepki: Bu krizlere gebe bir durumdur
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.