Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'ndaki skandala tepki: Terörle mücadeledeki samimiyetsizliğiniz gözler önüne serildi

"Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir."