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POLİTİKA

Dışişleri'nden BM'ye sert PKK tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz. BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek "Eylem Planı" imzalamasını, BM adına son derece vahim gelişme olarak niteledi ve şiddetle kınadı.

  • Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın, PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek anlaşma imzalamasının şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi 'Ferhat Abdi Şahin' ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek 'Eylem Planı' imzalaması, BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

"Eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez"

Türkiye'nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM'nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir."

BM'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çocuklara karşı zorla silah altına alma dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ancak BM'nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez" değerlendirmesinde bulunuldu.

BM, törenle anlaşma imzalamıştı

  • BM, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzalamıştı.
  • BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin, bu anlaşmayla çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirilmişti.
  • BM raporuna göre, YPG/PKK, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.
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