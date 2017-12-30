Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı darbecileri koruyarak, 8 darbeci askerden birine sığınma hakkı verilmesi üzerine Yunanistan'a tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
- 15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
- Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.
- Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır.
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