Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatınca 22 farklı ülkede görevlendirilecek.

Şartları taşıyan adaylar, 4 Şubat'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

1. Yabancı uyruklular için: Kimlik kartının ve ilgili ülkeden alınan adli sicil kaydının Türkçe tercümesinin Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylı sureti,

2. Türk uyruklular için: Süresiz oturma izni ile ilgili ülkeden alınan adli sicil kaydının Türkçe tercümesinin Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylı sureti,

3. Türkiye’de lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim bölümü veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesi bulunan bir İslam ilahiyatı bölümü diplomasının Müşavirlik/Ataşelik veya İl/İlçe Müftülükleri tarafından onaylı sureti,

4. Türk uyruklular için: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

5. İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

6. Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair belgenin Türkçe tercümesinin Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylı sureti,

7. Adayların, yürütülecek hizmetin gerektirdiği ölçüde Türkçe bilmesi ve istihdam edilecek ülkenin resmî dilini veya gerekli görülen dillerden birini bilmesi gerekir. Bu kapsamda sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla son 5 (beş) yıl içinde;

• YDS’den en az 50 (elli) puan alındığını gösteren belge,

• ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 50 (elli) puan dengi belge,

• Görev yapılacak ülke dilinde alınmış ilk, orta veya yükseköğrenim diplomasının Türkçe tercümesinin

Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylı sureti,

8. Hafız olanların hafızlık belgesinin Müşavirlik/Ataşelik veya İl/İlçe Müftülükleri tarafından onaylı sureti,

9. Duyurular bölümünden indirilen ve adayın kendi el yazısı ile doldurduğu Aday Bilgi Formu (özgeçmiş),

10.Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak,

11.İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.







