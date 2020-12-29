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POLİTİKA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam suyu ölçülü kullanmayı emrediyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Canlı olan her varlığın ham maddesi ve yaşam kaynağımız olan su, maalesef ülkemizde ve dünyada tehlike altındadır. İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emrediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 'Yargaliga-Suya Giden Yol Belgeseli'nin Tanıtım Toplantısı'na video konferans sistemiyle katıldı.

  • Toplantıda konuşan Erbaş, İslam dininin, canlıları suya kavuşturmayı tavsiye ettiğini, İslam medeniyetinin de insanın olduğu her köşeye su taşıdığına dikkat çekti. Erbaş, "Temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıp ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz" dedi.

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'SU, MAALESEF ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA TEHLİKE ALTINDA'

Suyun, insanlara bahşedilen en kıymetli nimetlerden biri olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Canlı olan her varlığın ham maddesi ve yaşam kaynağımız olan su, maalesef ülkemizde ve dünyada tehlike altındadır. Büyüyen şehirler ve artan dünya nüfusuyla beraber suya olan ihtiyaç da artmaktadır. Suyun ulaşılabilirliği kolaylaştıkça su israfı da beraberinde geliyor" diye konuştu.

  • Temiz su kaynaklarının günden güne azaldığına, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için su kaynaklarını temiz tutmak ve suyu verimli kullanmak gerektiğine vurgu yapan Erbaş, bu uyarıyı her vesileyle de kürsülerden, minberlerden dile getirdiklerini söyledi.

İslam dininin, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emrettiğini hatırlatan Başkan Erbaş, "Nitekim; Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, 'bu ne israf!' diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin 'abdestte de israf olur mu?' sorusu üzerine 'evet, akan bir nehirde abdest alıyor olsan bile!' diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır" dedi.

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'GELECEĞİMİZİ TEHLİKEYE ATMAYALIM'

Suyu kullanırken bilinçli davranmak gerektiğini belirten Başkan Erbaş, ihtiyaçtan fazla su tüketmenin geleceği tehlikeye atmak olduğu uyarısında bulundu. TDV'nin 'Yargaliga-Suya Giden Yol' belgesel filmi ile su kuyuları açma noktasında farkındalık oluşturduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

  • "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Diyanet Vakfımızın gönüllülerine teşekkür ediyorum. Şu ana kadar Diyanet Vakfımıza su kuyusu konusunda destek olan, kendi adına dünyanın çeşitli yerlerinde, suyun bulunmadığı yerlerde, başta Afrika olmak üzere pek çok ülkede katkı sağlayan, su kuyusunun açılmasına katkı sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu belgeselin oluşturduğu farkındalıktan hissedar olup bundan sonraki süreçte de hem suyun israf edilmemesi hem su kaynaklarımızın çok daha dikkatli kullanılması hem de yeryüzünde su gibi çok önemli bir ihtiyaca ulaşamayan, bundan mahrum olan tüm kardeşlerimizin de suya ulaşması için katkıda bulunan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Su gibi aziz olsunlar diyorum ve bu belgesel filmin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

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