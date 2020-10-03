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Gündem Diyanetten açıklama geldi Ali Erbaşa atfen yapılan paylaşımlarla ilgili Diyanet, hukuki süreç başlattı
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Diyanet’ten açıklama geldi: Ali Erbaş'a atfen yapılan paylaşımlarla ilgili Diyanet, hukuki süreç başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, sürekli olarak Başkanlık ve Başkan Ali Erbaş'ı hedef alan küfür, hakaret, tehdit içerikli, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan sosyal medya hesabıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığı açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir sosyal medya hesabının paylaştığı yalan ve yanıltıcı içeriklerle dini değerler ve Başkanlığın hedef alındığına dikkat çekildi.

Yalan ve iftiradan ibaret bu paylaşımların dikkate alınmaması uyarısında bulunularak, "Dini değerlerimizi sürekli aşağılayan, toplumsal saygınlığı olan kişilere hakaret eden, mütemadiyen Başkanlık ve Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, küfür, hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan, ahlaktan yoksun, karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı, 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir.

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Linç kampanyası başlatıldı

Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağımızda, iletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir. Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

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