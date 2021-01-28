Gündem Diyanetten eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusu
POLİTİKA

Diyanetten eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiası nedeniyle eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Art niyetli bir yaklaşım, açıkça bir iftiradır. Başkanlığımızı hedef alan, hizmetlerimizi aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalışan, personelimizi de töhmet altında bırakan bu girişimlerin mutlaka yargı önünde hesabı verilmelidir" denildi.

Haber Merkezi AA
Berhan Şimşek
Berhan Şimşek

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında "Cuma hutbeleri AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlanıyor" demişti. Bu sözlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, suç duyuru dilekçesinde, şüphelinin iddialarını ispat edecek delilleri sunması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığımız itina ile hazırladığı ve cuma günü gibi Müslümanları bir araya getiren günün hassasiyetini gözeterek dinimizin önemli mesajlarını içeren cuma hutbesinin okunmasını ciddi bir şekilde takip etmektedir. Başkanlık mevzuatına aykırı hiçbir uygulamaya müsaade edilmemektedir.

"Art niyetli bir yaklaşım, açıkça bir iftiradır"

Tarafımızdan konu bu kadar önemle takip edilirken 'Hutbelerin bir siyasi parti genel merkezi tarafından hazırlandığı' iftira ve ithamlarında bulunmak şüpheli de dahil hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu iddialar art niyetli bir yaklaşım, açıkça bir iftiradır. Başkanlığımızı hedef alan, hizmetlerimizi aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalışan, personelimizi de töhmet altında bırakan bu girişimlerin mutlaka yargı önünde hesabı verilmelidir."

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