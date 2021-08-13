Kayapınar Belediyesi’nden muhtarlar toplantısı

Muhtarlar mahallelerinde yaşanan içme su sorunlarını DİSKİ Genel Müdürü Tutşi’ye ilk ağızdan iletme şansını buldu. Muhtarlar ayrıca eğitim ile ilgili de sorunların çözümü için de Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’a ilettiler.

“MUHTARLARIMIZLA TOPLANTILARIMIZ SÜRECEK”

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Ünal Koç, Muhtarlarla aylık düzenledikleri toplantılara kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade ederek, “Halkın temsilcileri olan değerli mahalle muhtarlarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Zaman zaman kendileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinliyor ve ona göre çözüm üretiyoruz. Bu ayki toplantımızda DİSKİ Genel Müdürü Sayın Fırat Tutşi’de katılarak, kırsal mahallelerimizde varsa içme su sorunlarını dinledi. Katılımlarından dolayı Sayın Tutşi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

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“AŞILAMADA MUHTARLARIMIZA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Aşılama konusunda muhtarlara büyük görevlerin düştüğüne işaret eden Başkan Koç, “Bu konuda siz değerli muhtarlarımızdan destek bekliyoruz. İlçemizde aşılama oranı maalesef yüzde 57’dir. Bu oranın yüzde 90’lara hatta yüzde 100’lere çıkması için elbirliğiyle çalışmamız gerekiyor. Mahallelerinizde aşı yapmak istemeyen vatandaşlarımızı aşı olmaları konusunda uyararak, aşılama oranlarını yukarı çekmenizi istiyorum. İşyerleri yeniden kapanmasın, okullarımız açılsın istiyorsak, aşılama çalışmalarına destek vermeniz gerekir. Bilindiği gibi ölüm vakaları da artıyor. Hep birlikte pandemi sürecini hasarsız bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, muhtarların sorunlarını dile getirmesi ile sona erdi.