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Gündem Diyarbakırdaki Zerzevan Kalesinde ölüler şehri gün yüzüne çıkartılacak
DİYARBAKIR KÜLTÜR SANAT

Diyarbakır haber: Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak

Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzünü çıkartılacak. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi'nde bir yer altı şehri, bir de yer üstü şehrinin var olduğunu belirterek, " Biz sürekli olarak çalışıyoruz. Bu yılki diğer hedefimiz nekropol alanı ölüler şehri. Yani mezarlık alanın kazılmasıdır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde, şimdi de 'Ölüler Şehri' ortaya çıkartılacak.
Kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde, şimdi de 'Ölüler Şehri' ortaya çıkartılacak.

Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazılar 6 yıldır devam ediyor.

Mithras Tapınağı'na sahip, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu olan tarihi kale, toplam 60 bin metrekare üzerinde yer alıyor. 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan tarihi kalenin 1800 yıllık girişi yakın zamanda gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde, şimdi de 'Ölüler Şehri' ortaya çıkartılacak.

Gönüllü 100 elçi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde tarihi gün yüzüne çıkarıyor
HAYAT
Gönüllü 100 elçi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde tarihi gün yüzüne çıkarıyor

"Kaledeki Mithras tapınağı, dünyada yankı buldu"

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Roma'nın sınır garnizonu Zerzevan Kalesi'nin, dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonlarından birisi olduğunu hatırlatarak, 2014 yılında başlattıkları kazı çalışmalarıyla şimdiye kadar birçok yeni yapıyı ortaya çıkarttıklarını söyledi. Bunlar arasında, askerlerin ve sivillerin kaldığı konutlar, yer altı sığınakları ve gizli geçitlerin yanı sıra dünyada büyük yankı uyandıran Mithras Tapınağı'nın yer aldığını ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

  • "Roma'nın sınır garnizonu Zerzevan Kalesi, dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonlarından birisi. İlk kazı çalışmaları 2014 yılında başladı. Şu an 7'nci sezonumuz ve çok hızlı bir şekilde de ilerliyoruz. Şu ana kadar binler eser ortaya çıkartıldı. Bununla birlikte yapıların restorasyon projeleri hazırlandı ve birçok yeni yapı ortaya çıkartıldı. 2014 yılında biz kazıya başlayana kadar herhangi bir kazı çalışması yoktu. İlk kazı çalışmasını biz başlattık burada. Kazı çalışmalarının başlaması ile birlikte hem bölgenin tarihini değiştirdi hem de bölgenin turizmi açsından çok büyük önemli bir yer haline geldi. Çünkü buradaki çalışmalar bölgenin tarihinin açıklaması açısından ve bölgenin turizmi açısından çok önemli hale geldi. Birçok yeni yapı ortaya çıkardık. Askerlerin ve sivillerin kaldığı konutlar, yer altı sığınakları, gizli geçitler, bununla birlikte 2017'de bulduğumuz ve büyük yankı uyandıran Mithras Tapınağı ortaya çıkartıldı. Şimdi Sur hattında çalışıyoruz. Su kanalları, kaya mezarları yine bu bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.
  • Hızlı bir şekilde de devam ediyor. İlk defa bu yıl kalenin girişine ulaştık. 1800 yıllık bir girişe ulaştık. Bu hat üzerinde çalışıyoruz. Kalenin girişi ile birlikte sur hattının tamamı bin 200 metre uzunluğunda, yüksekliği 12 ila 15 metre arasında ama biz tespit ettik bazı yerlerde 9 metreye kadar korunmuş surlar. Yine burada da çalışmalar yürütüyoruz. 2020 yılında önemli bir gelişme oldu. 2020 yılında hem Zerzevan Kalesi hem de Mithras Tapınağı UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Biz şu an hızlı bir şekilde Karacadağ Kalkınma Ajansı ile birlikte kalıcı liste için çalışmalar başlattık. Hedefimiz 2022 yılında UNECO Dünya Mirası kalıcı listesinde olmak. Bunun için de alan yönetim planları hazırlanıyor. Bu çalışmalarda devam ediyor."

Zerzevan Kalesi'nde bin 500 yıllık yeraltı sığınağı bulundu
HAYAT
Zerzevan Kalesi'nde bin 500 yıllık yeraltı sığınağı bulundu

"Sur dışında Nekropol alanı olan ölüler şehri var"

Zerzevan Kalesi'nde bir yer altı şehri, bir de yer üstü şehrinin var olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aytaç Coşkun, bu yılki hedeflerinin nekropol alanı, yani ölüler şehrini ortaya çıkartmak olacağını belirtti. Zerzevan Kalesi'de farklı tiplerde mezarların olduğunu vurgulayan Coşkun, sur dışında da nekropol alanı olan ölüler şehrinin var olduğunu ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanımızın özel projesiyle 12 ay boyunca devam eden kazılardan birisi oldu Zerzevan Kalesi. Şu an buradaki çalışmalar kesintisiz 12 ay boyunca devam ediyor. Bu durumun çalışmaların ilerlemesi açısından, restorasyon çalışmaları açısından çok önemli. Biz sürekli olarak çalışıyoruz. Bu yılki diğer hedefimiz nekropol alanı ölüler şehri. Yani mezarlık alanın kazılmasıdır. Zerzevan Kalesi'ne baktığımız zaman farklı tiplerde mezarlar var. Kaya mezarları var. Mesela kline dediğimiz üç kişilik mezarlar var. Tek kişilik tonozlo özel kişiler için yapılmış, özel statüdeki kişiler için yapılmış mezarlar var. Yine lahit biçiminde oyulmuş kaya mezarları var. Ve biz buradaki çalışmaları kısa sürede başlatacağız. Nekropol alanında yani ölüler şehrini de Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıkaracağız. Zerzevan Kalesi'nde bir yer altı şehri var, bir yer üstü şehri var. Biz hem yer altında hem de yer üstünde çalışıyoruz. Bununla birlikte sur dışında da nekropol alanı ölüler şehri var. Bu kaya mezarlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik de çalışmalar kısa süre içinde başlayacak" dedi.

Askeri yerleşim olarak kullanılıyordu kazılarda bulundu: 3 bin yıllık olduğu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 22
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İlçeye 13 kilometre uzaktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazılar 5 yıldır devam ediyor.
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Kazı, Türkiye İş Kurumu, Valilik, Diyarbakır Müzesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Dicle Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Safir Tuz'un desteğiyle yürütülüyor.
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Toplam 60 dönümde 12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kale, tarihe ışık tutuyor.
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Bu yıl sürdürülen çalışmalarda, Roma dönemine ait bin 700 yıllık ve Mithras dinine ait yer altı tapınağının yakınındaki bölgede, 4 metre derinlikte, Asur dönemine ait olduğu tespit edilen 3 bin yıllık mühür bulundu.
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Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki çalışmaların bölgenin tarihinin aydınlatılması açısından önemli olduğunu söyledi.
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Kalenin aynı zamanda önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Coşkun, geçen yıl kaleyi 352 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu senenin 9 ayında sayının 340 bin olduğunu dile getirdi. Coşkun, yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 500 bin, gelecek sene ise 1 milyona ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.
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Zerzevan Kalesi'nin bin 800 yıllık bir askeri yerleşim olarak bilindiğini anlatan Coşkun, Bundan öncesi yoktu. Ancak bu yıl yapılan çalışmalarda çok önemli buluntu grubuna rastladık. Bunlardan en önemlisi, 3 bin yıllık Asur mührü bulduk. Kale Roma dönemine ait ancak Asur dönemine ait bulguların çıkması Zerzevan Kalesi'nin tarihini bin 200 yıl geriye götürdü. Hem bölgenin hem de Diyarbakır'ın tarihini değiştirdi. diye konuştu.
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Coşkun, mührün, üzerindeki figürlerden dolayı başka bir örneğinin olamayacağını dile getirerek, şunları kaydetti: Mührün kil bir baskısı var. Mühür kloritten yapılmış. Üzerinde tanrı figürü var. Tanrının karşısında bir hayat ağacı bulunuyor. Tanrının arkasında ise bir kuş var. Mührün üzerindeki tanrı figürü, elindeki kozalak ve kovadaki kutsal suyla hayat ağacına can veriyor. Üst kısmında ise güneş ışınları var. Güneş ışınlarının olması ve tanrının başının gökyüzüne kadar uzanmasının kutsal bir anlamı var. Bu nedenle bu mühür önemli.
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Mührün içinde ip geçecek bir delik olmasının, kullanan kişinin bunu boynuna astığını gösterdiğini belirten Coşkun, o dönemde mektup, tablet, belge ve eşya gönderilirken kilin onun üstüne bastırılarak mühürlendiğini ifade etti.
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Coşkun, mühre ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Mühürlenen eşya ulaştığı yerde açılmıyor ve kimin tarafından gönderildiği belli oluyor. Aitlik belirtmesi ve kişiye özel olmasından dolayı, bunu kullananın çok özel bir kişi olduğunu gösteriyor. Belki Asur döneminde de burada bir kale yerleşimi vardır. Belki de buranın en üst düzey yöneticisi ve generali Asur döneminde bu mührü kullanıyordu. Mühürle beraber birçok bronz eser de ortaya çıkarıldı. Asur döneminin Zerzevan Kalesi'nde olduğunu bu eserler göstermiş oldu. Artık Zerzevan'da 3 bin yıllık Asur yerleşiminin olduğunu söyleyebiliriz.
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Askeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikte kayalık tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Yerleşim konumu itibarıyla bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, Roma sınır garnizonu olan kale, Romalılar ve Sasaniler arasında büyük mücadelelere sahne oldu.
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Roma'daki ismi Samachi olan yerleşimin ilk inşa edildiği dönem hakkında, devam eden kazılarla kesin bilgilere ulaşılacak. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (MS 491-518) ve Justinianos I (MS 527-565) dönemlerinde onarılarak bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.
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Askeri yerleşim olarak kullanılıyordu kazılarda bulundu: 3 bin yıllık olduğu ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazılar 5 yıldır sürüyor. Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Asur dönemine ait 3 bin yıllık mühür ortaya çıkarıldı.


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