Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Gönüllü 100 elçi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinde tarihi gün yüzüne çıkarıyor
AKTÜEL

Gönüllü 100 elçi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde tarihi gün yüzüne çıkarıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde “Genç Gönüllüler Projesi” kapsamında 100 gönüllü gençle yürütülen kazı çalışmasıyla tarih gün yüzüne çıkarılıyor.

Haber Merkezi İHA
Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle “Genç Gönüllüler Projesi” kapsamında yapılıyor.
Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle “Genç Gönüllüler Projesi” kapsamında yapılıyor.

Diyarbakır'da ilçeye 13 kilometre uzaktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılıyordu.

Kazı çalışmaları 6 yıldır devam ediyor

Kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Valilik, Türkiye İş Kurumu, Diyarbakır Müzesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Dicle Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Safir Tuz’un desteğiyle 6 yıldır kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Mühendislik harikası 2 bin yıllık eşsiz kale
HAYAT
Mühendislik harikası 2 bin yıllık eşsiz kale

  • Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen "Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında, Zerzevan Kalesi’ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına, Türkiye’nin birçok farklı üniversitesinden arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, restorasyon ve konservasyon bölümü öğrencileri ile mezunları katılıyor.

Bayburt Kalesi restorasyonu sürüyor
YEREL HABERLER
Bayburt Kalesi restorasyonu sürüyor

38 üniversiteden 100 gönüllü tarih elçisi

Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle “Genç Gönüllüler Projesi” yapıldığını söyleyen Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Türkiye’nin 38 üniversitesinden 100’e yakın gönüllü gelerek burada çalışmalarda bulundu. Bu çok önemli bir proje. Birçok üniversiteden arkeoloji öğrencileri, mimarlık, restorasyon öğrencileri buraya gelerek teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyorlar.

Türkiye'nin ilk kale müzesi olacak
FOTOĞRAF 12
Title
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kuş bakışı görüntüsü üç yapraklı yonca şeklinde olan 7 katlı kalede 7 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Title
Düzgün kesme taşlar ve yığma moloz ile şekillendirilen, 1452'de 120 günde inşa edilen 556 yıllık Kilitbahir Kalesi'nde, restorasyon çerçevesinde çevre düzenlemesi yapıldı, iç ve dış bölümleri müzecilik ve diğer alanlarda aslına uygun olarak yenilendi.
Title
Yapının iç bölümündeki yürüyüş yolları düzenlenip kale içindeki gündelik yaşam ve askerlerin boğazdaki savunmaları, heykeller ve maket toplarla tasvir edildi.
Title
Kalenin içine hiperrealist silikon ve balmumundan yapılan 8 heykel, Yektir Allah şeklinde seslendirme özelliği bulunan poliüretandan 5 heykel ile aynı malzemeden yapılan 2 topbaşı heykel yerleştirildi.
Title
Kilitbahir Kalesi'nin en yüksek yapılarından olan Sarı Kule'ye 1914 ve 1918 yıllarındaki Çanakkale Boğazı ve tarihi yarımadayı anlatan harita konulup, ziyaretçiler için ters yansıtma sistemiyle özel olarak hazırlanan Çanakkale Savaşlarından kesitler hazırlandı.
Title
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Title
Ecdattan kalan tarihi mirası özgün yapısıyla ayağa kaldırmak ve canlandırmak istediklerini ifade eden Kaşdemir, Ayrıca savaşların yaşandığı ortamları o günkü koşullarda olduğu gibi gelen ziyaretçilerimize hissettirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. dedi.
Title
Kilitbahir Kalesi'nin, çok önemli tarihi bir mekan olduğunu vurgulayan Kaşdemir, Burası Çanakkale Savaşlarından çok önce, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış bir kale. Çanakkale Deniz Savaşları sırasında da aktif olarak kullanılmış bir kale. Dolayısıyla aslında Kilitbahir Kalesi, gazi bir kale. dedi.
Title
Kaşdemir, tarihi kalenin bölge turizmine olumlu katkı yapacağını belirterek, Burada restorasyonun sonuna geldik. Türkiye'de büyük bir mutluluk ve gururla paylaşabileceğimiz, ziyarete açabileceğimiz bir tarihi mekan haline geldi burası. şeklinde konuştu.
Title
Arından, Burası Türkiye'nin ilk kale müzesi olacak. Yani yaşayan bir kale olarak hizmet vermeye başlayacak Kilitbahir Kalesi. Kale müzeye gelen ziyaretçiler içeride, o dönemki koşullarda bir kale hayatında neler yaşanmışsa, ne olmuşsa onu burada görecekler. ifadelerini kullandı.
Title
Nöbetçi kulübelerinden tutun, kale içindeki mutfak, silahlık, komuta kademelerinin odası, karargah alanı her şey yaşanılacak. Yani bir kale hayatında ne varsa o burada yaşanacak.
Title
Sözlerini, Kilitbahir Kalesi Osmanlı kalelerini ve Osmanlı'daki kale hayatını anlatacak. Bu anlamda Kilitbahir Kalesi'nin çok özgün bir eser olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 18 Mart törenlerinde kalenin açılışını yaparak yeni yüzüyle hizmete sunmayı düşünüyoruz. diyerek bitirdi.
Türkiye'nin ilk kale müzesi olacak
Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul kuşatması sırasında Papalık donanmasının Doğu Roma İmparatorluğu'na yardım etmesini önlemek amacıyla 1452'de inşa ettirilen Kilitbahir Kalesi, 2011'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından "Türkiye'nin ilk kale müzesi" olarak yeni yüzüyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

Hem Zerzevan’ın kazılmasına, gün yüzüne çıkarılmasında katkıda bulunuyorlar. Hem de burada birçok eğitim almış oluyorlar. Gerekse hem arazide hem de kazı evinde birçok dersler işliyorlar. Bu projeye oldukça önem veriyoruz. Bizim için çok önemli. Bu yıl tabi biraz geç başladık. Ama 100 gönüllü çalışmalara katılmış oldu.
  • Türkiye’nin 38 üniversitesinden 100 gönüllü yıl sonuna kadar burada çalışmış olacak. Hem de Zerzevan’ın gün yüzüne çıkartılmasından önemli bir katkı sunmuş olacak. Türkiye’nin birçok yerinden gelindiği için hem mezun, hem de öğrenci olan arkadaşlar var. Hem bölgeyi, hem Diyarbakır’ı hem de Diyarbakır’ın tarihini öğrenmiş olacaklar.

Oltu Kalesi uçuyor: Hiçbir önlem alınmıyor
GÜNDEM
Oltu Kalesi uçuyor: Hiçbir önlem alınmıyor

Aslında bir nevi bu 100 gönüllü bu sene için söylüyorum, 100 tane tarih elçisi olacak. Kültür elçisi olmuş olacak. Bu önemli. Ve gittikleri erde hem Diyarbakır tarihini, hem Zerzavan’ın tarihini, hem de bölge tarihini aktaracaklar. Bu nedenle biz hem çalışmaların devamlılığı açısından, hem eğitim görmeleri açısından önem veriyoruz. Hem de hepsini kültür elçisi olarak görüyoruz” dedi.

Sinop Kalesi, 'kalekondu'lardan kurtuluyor
FOTOĞRAF 17
Title
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi, yıllar önce yapılan ‘kalekondular’a teslim oldu. Kale surlarını temel olarak kullananlar, 1982 yılında 12 metrelik kale koruma alanı içerisine ev ve binalar inşa etti.
Title
Surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan evlerin tahliye edilip yıkılması için birçok çalışma yapıldı. Ancak, kamulaştırma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle bir aşama kaydedilemedi. Bu nedenle tarihi yapı, halk arasında ‘kalekondu’ olarak adlandırılan yapılardan kurtulamadı.
Title
1982 yılından önce yapılan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan evler, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi. Kale surlarıyla iç içe olan evlere bazı vatandaşlar PVC pencere, Fransız balkon yaptırıp, çanak anten yerleştirdi.
Title
Tarihi kalenin yıpranması nedeniyle hareke geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi'nde tehlike oluşturan taş düşmelerini önlenmek için restorasyon kararı aldı. Çalışmalar kapsamında kale surlarını işgal eden evlerin de yıkılması planlanıyor.
Title
‘KALEKONDULARI KALDIRACAĞIZ’ <br> <br> Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Tarihi kale surlarının restore edilmesi demek sadece kaleden düşen taşların yerine konması demek değildir. Tabii ki bu iş için 10 milyon Euro gibi kaynak bulmuşuz. Bu kaynağı Sinop halkı yıllardır bekledi. Biz de Sinopluların özlem duyduğu bir proje hayata geçiyoruz...
Title
Bu proje kapsamda kale surlarındaki ‘kalekonduları’ orada tutmak söz konusu değil, tabii ki onlar da kalkacak. Onları kaldırdıktan sonra da kalenin kırılan ve dökülen kısımlarında restorasyon çalışmaları başlayacak. Proje kapsamında önce tarihi cezaevi binasının restorasyonu yapılacak. Daha sonra bütçenin artan kısmıyla tarihi kale surlarının onarımı yapılacak. Yani 2 yıllık bir proje olacak. Projenin ikinci yılında ise tarihi kale surları onarılmış olacak” dedi.
Title
‘KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR’ <br> <br> Kalenin çevresindeki evlerin yıkılma kararının çok doğru olduğunu ifade eden Sinoplu vatandaşlar ise çalışmaların bir an önce başlamasını bekliyor.
Title
Bu evlerin kötü bir görüntü oluşturduğunu belirten İbrahim Gündoğdu (63), “Restorasyon çalışmalarıyla birlikte bu yapıların yıkılmasını çok doğru buluyorum” diye konuştu. Kale surlarının açığa çıkmasının çok güzel olacağını belirten Akın Öz (40), “Restorasyon çalışmalarıyla birlikte tarihi kale çok daha iyi bir duruma gelecek. Bu onarım çalışması Sinop turizmi açısından da iyi olur” ifadelerini kullandı.
Title
SİNOP KALESİ <br> <br> Sinop kentinin bulunduğu yarımada üzerinde kurulu Sinop Kalesi, MÖ 7. yüzyılda kenti korumak amacıyla kuruldu. Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde birkaç kez onarıldı.
Title
Günümüzde hâlâ özelliğini koruyan kalenin duvarları 2.050 metre uzunluğu, 25 metre yüksekliği, 3 metre genişliğindedir. İki ana giriş kapısı vardır. Kale duvarı şehri çevrelemektedir.
Title
Selçuklular limanı kontrol amacıyla kaleye bir iç kale eklemişler, burç ve kulelerle daha da güçlendirmişlerdir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kaleye giriş kapıları olarak Kumkapı, Tersanekapı, Yenicekapı, Tabakhane Kapısı, Lonca Kapısı ve Deniz Kapısı isimlerinden bahseder.
Title
Günümüzde bu kapılardan sadece Kumkapı ve Lonca Kapısı ayakta kalmıştır. Moloz taş, kesme taş ve tuğla taşlarla harç güçlendirilmiş ve sur duvarları ile iç kale yapılmıştır.
Title
Sinop Kalesi, 'kalekondu'lardan kurtuluyor
Title
Sinop Kalesi, 'kalekondu'lardan kurtuluyor
Title
Sinop Kalesi, 'kalekondu'lardan kurtuluyor
Title
Sinop Kalesi, 'kalekondu'lardan kurtuluyor
Title
Sinop Kalesi, 'kalekondu'lardan kurtuluyor
Sinop Kalesi, 'kalekondu'lardan kurtuluyor
Sinop'ta, Gaskalılar tarafından yapılan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi'nde surlarda tehlike oluşturan taş kopmaları üzerine restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tarihi kalenin çevresindeki, halk arasında 'kalekondu' olarak adlandırılan yapıların da yıkılması planlanıyor.

Abone Ol Google News
Çok daha ekonomik fiyatla kullanabilecek

Çok daha ekonomik fiyatla kullanabilecek

​Bakan Dönmez'den vatandaşlara doğal gaz müjdesi.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

​ÖSYM Başkanı Aygün'den milyonlarca adayı ilgilendiren duyuru.
Bir terör eylemidir

Bir terör eylemidir

Adalet Bakanı Gül'den 'kadın cinayetleri'ne dair önemli açıklamalar.
Türkiye'nin gururu<br>kritik bir eşiği daha tamamladı

Türkiye'nin gururu
kritik bir eşiği daha tamamladı

​AKINCI TİHA, bir testinde daha başarılı oldu .
İnşallah size de nasip olur

İnşallah size de nasip olur

​Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap.
Vicdansız baba

Vicdansız baba

​Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü.
'Fay Yasası'<br>zaruretini değerlendirdik

'Fay Yasası'
zaruretini değerlendirdik

​İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor.
10 günde 500 bin <br>kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Efsane isim isyan etti

Efsane isim isyan etti

​F.Bahçe'ye imza atan Sosa'ya Arjantin'den tepki.
Türkiye'nin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.