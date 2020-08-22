Gönüllü 100 elçi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde tarihi gün yüzüne çıkarıyor

Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle “Genç Gönüllüler Projesi” kapsamında yapılıyor.

Diyarbakır'da ilçeye 13 kilometre uzaktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılıyordu.

Kazı çalışmaları 6 yıldır devam ediyor

Kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Valilik, Türkiye İş Kurumu, Diyarbakır Müzesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Dicle Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Safir Tuz’un desteğiyle 6 yıldır kazı çalışmaları sürdürülüyor.

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Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen "Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında, Zerzevan Kalesi’ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına, Türkiye’nin birçok farklı üniversitesinden arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, restorasyon ve konservasyon bölümü öğrencileri ile mezunları katılıyor.

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38 üniversiteden 100 gönüllü tarih elçisi

Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle “Genç Gönüllüler Projesi” yapıldığını söyleyen Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Türkiye’nin 38 üniversitesinden 100’e yakın gönüllü gelerek burada çalışmalarda bulundu. Bu çok önemli bir proje. Birçok üniversiteden arkeoloji öğrencileri, mimarlık, restorasyon öğrencileri buraya gelerek teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyorlar.

FOTOĞRAF 12 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kuş bakışı görüntüsü üç yapraklı yonca şeklinde olan 7 katlı kalede 7 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Düzgün kesme taşlar ve yığma moloz ile şekillendirilen, 1452'de 120 günde inşa edilen 556 yıllık Kilitbahir Kalesi'nde, restorasyon çerçevesinde çevre düzenlemesi yapıldı, iç ve dış bölümleri müzecilik ve diğer alanlarda aslına uygun olarak yenilendi. Yapının iç bölümündeki yürüyüş yolları düzenlenip kale içindeki gündelik yaşam ve askerlerin boğazdaki savunmaları, heykeller ve maket toplarla tasvir edildi. Kalenin içine hiperrealist silikon ve balmumundan yapılan 8 heykel, Yektir Allah şeklinde seslendirme özelliği bulunan poliüretandan 5 heykel ile aynı malzemeden yapılan 2 topbaşı heykel yerleştirildi. Kilitbahir Kalesi'nin en yüksek yapılarından olan Sarı Kule'ye 1914 ve 1918 yıllarındaki Çanakkale Boğazı ve tarihi yarımadayı anlatan harita konulup, ziyaretçiler için ters yansıtma sistemiyle özel olarak hazırlanan Çanakkale Savaşlarından kesitler hazırlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Ecdattan kalan tarihi mirası özgün yapısıyla ayağa kaldırmak ve canlandırmak istediklerini ifade eden Kaşdemir, Ayrıca savaşların yaşandığı ortamları o günkü koşullarda olduğu gibi gelen ziyaretçilerimize hissettirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. dedi. Kilitbahir Kalesi'nin, çok önemli tarihi bir mekan olduğunu vurgulayan Kaşdemir, Burası Çanakkale Savaşlarından çok önce, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış bir kale. Çanakkale Deniz Savaşları sırasında da aktif olarak kullanılmış bir kale. Dolayısıyla aslında Kilitbahir Kalesi, gazi bir kale. dedi. Kaşdemir, tarihi kalenin bölge turizmine olumlu katkı yapacağını belirterek, Burada restorasyonun sonuna geldik. Türkiye'de büyük bir mutluluk ve gururla paylaşabileceğimiz, ziyarete açabileceğimiz bir tarihi mekan haline geldi burası. şeklinde konuştu. Arından, Burası Türkiye'nin ilk kale müzesi olacak. Yani yaşayan bir kale olarak hizmet vermeye başlayacak Kilitbahir Kalesi. Kale müzeye gelen ziyaretçiler içeride, o dönemki koşullarda bir kale hayatında neler yaşanmışsa, ne olmuşsa onu burada görecekler. ifadelerini kullandı. Nöbetçi kulübelerinden tutun, kale içindeki mutfak, silahlık, komuta kademelerinin odası, karargah alanı her şey yaşanılacak. Yani bir kale hayatında ne varsa o burada yaşanacak. Sözlerini, Kilitbahir Kalesi Osmanlı kalelerini ve Osmanlı'daki kale hayatını anlatacak. Bu anlamda Kilitbahir Kalesi'nin çok özgün bir eser olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 18 Mart törenlerinde kalenin açılışını yaparak yeni yüzüyle hizmete sunmayı düşünüyoruz. diyerek bitirdi. Türkiye'nin ilk kale müzesi olacak Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul kuşatması sırasında Papalık donanmasının Doğu Roma İmparatorluğu'na yardım etmesini önlemek amacıyla 1452'de inşa ettirilen Kilitbahir Kalesi, 2011'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından "Türkiye'nin ilk kale müzesi" olarak yeni yüzüyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

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Hem Zerzevan’ın kazılmasına, gün yüzüne çıkarılmasında katkıda bulunuyorlar. Hem de burada birçok eğitim almış oluyorlar. Gerekse hem arazide hem de kazı evinde birçok dersler işliyorlar. Bu projeye oldukça önem veriyoruz. Bizim için çok önemli. Bu yıl tabi biraz geç başladık. Ama 100 gönüllü çalışmalara katılmış oldu.

Türkiye’nin 38 üniversitesinden 100 gönüllü yıl sonuna kadar burada çalışmış olacak. Hem de Zerzevan’ın gün yüzüne çıkartılmasından önemli bir katkı sunmuş olacak. Türkiye’nin birçok yerinden gelindiği için hem mezun, hem de öğrenci olan arkadaşlar var. Hem bölgeyi, hem Diyarbakır’ı hem de Diyarbakır’ın tarihini öğrenmiş olacaklar.

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Aslında bir nevi bu 100 gönüllü bu sene için söylüyorum, 100 tane tarih elçisi olacak. Kültür elçisi olmuş olacak. Bu önemli. Ve gittikleri erde hem Diyarbakır tarihini, hem Zerzavan’ın tarihini, hem de bölge tarihini aktaracaklar. Bu nedenle biz hem çalışmaların devamlılığı açısından, hem eğitim görmeleri açısından önem veriyoruz. Hem de hepsini kültür elçisi olarak görüyoruz” dedi.