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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da ilk milli maç: İskoç taraftar şehri sevdi

A Milliler bu akşam saat 20.00’de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'daki maça İskoç taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır’da ilk milli maç: İskoç taraftar şehri sevdi
İskoç taraftar şehri sevdi.

A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı’nın bugün Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaşacağı maç öncesi kente gelen taraftarlar renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Tarihi Hasan Paşa Hanı’nda Türk kahvesi içen İskoç taraftarlar, daha sonra Tarihi Ulu Camii’ni gezdi. Esnaf ve vatandaşlar İskoç taraflarla fotoğraf çekti. Alışveriş de yapan İskoçya taraftarlarından Peter Campbell, Türkiye’de Diyarbakır’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Campbell, A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı maçı için kentte olduğunu belirterek “Şehir güzel görünüyor. Şehri gezmem, görmem lazım.” dedi.

KİMİN KAZANACAĞININ ÖNEMİ YOK

John Nicoi ise ilk defa kentte geldiğini ifade ederek, “Diyarbakır çok güzel bir şehir. Yemekler çok güzel görünüyor. Yemekleri de yedik çok güzeldi. Ülkemle burası arasında en güzel fark bu güzel havanın burada olması çünkü kısa kollu giyiyorum. Yarın hangi takımın kaybedeceğinin bir önemi yok. İyi bir takıma sahibiz. Tabii ki yarın kendi ülkemin takımını destekleyeceğim. Türkiye’yi de çok seviyoruz. Türk takımını da.” diye konuştu. Rich Richmond ise kentti çok sevdiğini kaydederek, arkadaşlarıyla maç öncesinde tarihi ve turistik yerleri gezdiğini anlattı. 21 yaşındaki oğlu ve arkadaşlarıyla Diyarbakır’a geldiğini ifade eden Richmond, “Türk yemeklerini, zengin kahvaltısını, güzel yemeklerini beğendik. İyi ki buraya gelmişim. Burada olmaktan çok memnunum. Havası güzel. Tarihi mekanları çok güzel. İnsanları çok mükemmel.” diye konuştu.

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