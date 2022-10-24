​Diyarbakır'ın rengi kardeşliktir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı’nda düzenlenen “Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Camii ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Alandaki ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Diyarbakır’ı böyle görmediğini, bugün Diyarbakır’ın bir başka olduğunu söyledi.

NEREDE BU BATI’NIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI?

Alana asılan, “Diyarbakır etrafında bağlar var, altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz.” pankartını da okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Diyarbakır annelerini, Batı’nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu batının insan hakları savunucuları? Nerede bunlar? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini, evlatları Kandil’e kaçırılan Diyarbakır annelerini gelip ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğuyla alakası yok. Onlar sadece sahne artisti. Benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler, dik durdular, eğilmediler ve peyderpey evlatları da dönüp geldi. Milletimizle aramıza fitne sokmak için her yolu deneyenlerin, her şeyi istismar edenlerin kirli yüzlerini tek tek ortaya çıkardık. Diyarbakır altyapısıyla, ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla yüzünü geleceğe dönmüş, güven ve huzur içinde kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir.”

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KÜRTLÜKLE ALAKALARI YOK

“Şu Diyarbakır Surları’nın, Dicle Nehri’nin, ecdad yadigarı mezar taşlarının, Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa.” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Konuşsa da bir yandan mirasçısı olduğumuz medeniyetin ihtişamını anlatsa. Diğer yandan daha düne kadar bu coğrafyanın tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, en önemlisi insanıyla en seçkin şehri olan Diyarbakır’ın kolunu, kanadını kıranların ihanetini anlatsa. Ağızlarından ‘demokratik siyaset’ lafını eksik etmeyenlerin, nasıl emperyalistlerin kucağından hiç inmediğini anlatsa. Her nutuklarını ‘hak, hukuk, özgürlük’ lafıyla bitirenlerin, nasıl baskının, zulmün, kan emiciliğin dibine vurduklarını anlatsa. Sürekli ‘Kürt’ lafı ederek, Kürtleri sömürenlerin, sizlerin evlatlarının kanı ve canı üzerinden kendilerine ultra lüks hayat kuranların riyakarlıklarını anlatsa. Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil’e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıranlar bunlar değil mi? Onlara oralarda zulüm edenler bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? Öyleyle işte 7 ay var. 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunların hesabını sormaya var mıyız?.

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SORUNLARI YİNE BİZ ÇÖZERİZ

Hamdolsun artık Diyarbakır huzurun şehridir. Sizlerin burada güvenle yaşayabilmeniz için sadece Diyarbakır’ın huzurlu olması yetmez, Irak’ıyla, Suriye’siyle tüm bölgenin huzurlu olması gerekiyor. Biz, ülkemizi doğu sınırlarından güney sınırlarına, batı sınırlarından kuzey sınırlarına ve ötesindeki etki coğrafyalarımıza kadar dört bir yanıyla bir huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin dünkü demokratik ve ekonomik sorunlarını nasıl biz çözdüysek bundan sonraki her meselesini de yine biz çözeceğiz. Diyarbakır bizimle olduğu müddetçe Allah’ın izniyle önümüzde duracak güç, bizi engelleyecek kimse tanımıyoruz.”

DİYARBAKIR’IN RENGİ TERÖR DEĞİLDİR

Diyarbakırlılarla kucaklaştıklarını, yaşanan coşku ve heyecanın çok farklı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yatırım bedeli 5 milyar 125 milyon lirayı geçen 140 kalem eserin açılışını yapacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sur Kültür Yolu Festivali’nin, tüm programlarıyla çok hareketli, coşkulu, heyecanlı geçtiğini, Diyarbakır’a yakışır görüntülerle tamamlandığını bildiğini de belirterek, şunları kaydetti: “Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum, Diyarbakır’ın rengi terör değildir, başarıyla tamamlanan Sur Kültür Yolu Festivali’dir. Diyarbakır’ın rengi, baskı, zulüm, acı değildir, bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üreten, istihdam eden fabrikalardır. Diyarbakır’ın rengi, PKK’nın istismarı veya HDP’nin sapkınlığı değildir, bugün sizlerle birlikte sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir, birliktir, beraberliktir. Diyarbakır’ın rengi, bu şehrin halkını neredeyse zincirli kölesi gibi gören terör ve siyaset baronları değildir. Kökenine, inancına, kültürüne, medeniyetine sahip çıkan asil insanlardır.”

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Annelerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.

Kapısına kilit vuruldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi’nin kapısını kilitleyip, anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teslim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır programına eşlik eden Bozdağ ile Ersoy, toplu açılış töreni öncesinde Diyarbakır Cezaevi’nde incelemelerde bulundu.

DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ

Bakan Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, cezaevinde yaşanan olayların Türk demokrasi tarihine geçen kara bir leke olduğunu belirtti. Diyarbakır Cezaevi’nin kapısına kilit vurarak kötü hatıralarla, hak ihlalleriyle anılan bir mekanı kapattıklarını ifade eden Bozdağ, “Geçmişten ders alan ve geleceğe daha iyi hazırlanan bir Türkiye için burası bilim, kültür ve bir ibret ve iyilik merkezi olarak Diyarbakırlılar başta olmak üzere aziz milletimize hizmet edecektir.” diye konuştu.

Halkla bütünleşen bir merkez olacak

Bozdağ’dan cezaevi anahtarını teslim alan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da geçmişte yaşanan hatalardan ders alınması gerektiğini vurguladı. Ersoy, ”Burası halkla bütünleşen bir merkez olacak” dedi.

FETÖ’cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz

Diyarbakır’da İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Programı’nda gençlerle buluşan ve sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HDP’si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil’e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu” dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde gazetecileri atlatarak 8 saat ortadan kaybolmasını “Benzin istasyonunda hamburger yedik” şeklinde açıklamasına da gönderme yaptı. Erdoğan: “Biz Diyarbakır’ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz” şeklinde konuştu.

BAŞÖRTÜSÜNE BEZ PARÇASI DİYORDU

Erdoğan’ın, gençlerin sorularına verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle: Kızlarım düşünün imam hatip okulunda başörtülü olarak okula sokulmuyordu. Mecburen ben bir kızımı imam hatipten arkadaşımla görüştüm. Dedim böyle böyle bir sıkıntım var. Başkan dedi ne düşünüyorsun. Bana gönder dedi. Ve kızımı bir başka kız arkadaşıyla beraber o kardeşimin müdürlük yaptığı imam hatip’e gönderdim. Ve benim kızım okulu o imam hatipte bitirdi. Şu an Bay Kemal’in yanındaki yardımcısı o zaman İstanbul Üniversitesi’nde ikna odalarında bulunuyordu. O zaman televizyonda başörtülerine “bez parçası” diyen Bay Kemal utanmadan çıkmış “Bu problemi ben çözeceğim” diyor.

İLK OYUMU ERBAKAN’A VERDİM

Şu anda galiba bir TV programında aday olduğunu açıklamış. Herhalde izin vermişler. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye Bay Kemal gibi bir adayı görmekle nasıl bir Cumhurbaşkanı yaşayacak. Onlar bugüne kadar bu ülkede ne yaptılar, hangi yatırımı yaptılar, ellerinde bu kadar belediye başkanıyla yaptıklarını çıkıp konuşsunlar.

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İlk oyu rahmetli Erbakan’a vermiştik. Onlar ne diyordu, “Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız.” Biz çoluk çocuğa bırakmadık. Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta gençlerimize bıraktık. Birileri diyor ki ‘AK Parti’nin gençliği yok.’ Buyurun gençlik burada. Bu gençler önümüzdeki haziranda sandıklarda o birilerine gereken dersi verecek.

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