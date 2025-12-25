Diyarbakır'da peynir üretilen tesiste patlama: 6 kişi yaralandı

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.