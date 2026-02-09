Yeni Şafak
Diyarbakır'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

23:469/02/2026, Pazartesi
AA
Saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 29 yaşındaki O.B. ağır yaralandı.

Diyarbakır’da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi’nde seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan O.B’nin (29) ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinin yakınında saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca buldu.

Saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


