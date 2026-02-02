Yeni Şafak
Balıkesir'de bir iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

21:342/02/2026, Pazartesi
IHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelen kasklı 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu E.T. (33) hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelen kasklı 2 şahsın açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne motosikletle gelen kasklı 2 şahıstan yolcu konumunda bulunan şüpheli, iş yerinin içine doğru hedef gözeterek ateş etti. Silahlı saldırıda E.T. (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


