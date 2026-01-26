Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tunceli’de silahlı saldırı soruşturması: 11 kişi gözaltına alındı

Tunceli’de silahlı saldırı soruşturması: 11 kişi gözaltına alındı

23:2926/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise kararlılıkla sürdüğü bildirildi.
Olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Tunceli’de 20 Ocak’ta meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tunceli’de meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Tunceli kent merkezinde 20 Ocak’ta meydana gelen üç ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Yapılan inceleme ve saha çalışmaları neticesinde olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Tunceli kent merkezi ve Hozat ilçesi başta olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kapsamındaki 3 şahıs için ev hapsi tedbiri uygulandı.

Öte yandan, olaylara karışan şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi hakkında da ayrı ayrı adli işlem başlatıldı. Olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise kararlılıkla sürdüğü bildirildi.


#Tunceli
#silahlı saldırı
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı