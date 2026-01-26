Tunceli’de silahlı saldırı soruşturması: 11 kişi gözaltına alındı

Tunceli kent merkezinde 20 Ocak’ta meydana gelen üç ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Yapılan inceleme ve saha çalışmaları neticesinde olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Tunceli kent merkezi ve Hozat ilçesi başta olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kapsamındaki 3 şahıs için ev hapsi tedbiri uygulandı.