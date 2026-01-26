Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray'da 15 yaşındaki arkadaşını pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

Aksaray'da 15 yaşındaki arkadaşını pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

23:2326/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Tutuklanan A.E.A.’nın daha önceden 15 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Tutuklanan A.E.A.’nın daha önceden 15 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Aksaray’da çıkan kavgada 15 yaşındaki Y.K., pompalı tüfekle vurularak yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden A.E.A. tutuklanırken, İ.A.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray’da çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle vurulduğu olayda 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Y.K., arkadaşı A.E.A. (18) ile sosyal medyada tartışma yaşadı. Sosyal medyadaki tartışma büyüyünce konuşmak için bir araya gelen Y.K. ile A.E.A. kavga etti. Kavga esnasında A.E.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Y.K.’ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, asayiş ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü. A.E.A. (18) ve İ.A.O. (15) isimli 2 şüpheli Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheliden A.E.A. tutuklanırken, İ.A.O. adil kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan A.E.A.’nın daha önceden 15 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.


#Aksaray
#çocuk
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı