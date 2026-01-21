Akraba pazarcılardan silahlı yer kavgası: Beş tutuklama

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde kurulan salı pazarında meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 pazarcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.