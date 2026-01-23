Yeni Şafak
Bakliyat fabrikasına uzun namlulu silahlı saldırı

00:3423/01/2026, Cuma
IHA
Fabrikaya 12 mermi isabet etti, saldırganlar kaçtı.
Mersin'de bir bakliyat fabrikasına motosikletle gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda binaya çok sayıda mermi isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Mersin’de bir bakliyat fabrikasına uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikletle fabrikaya gelen 2 şüpheli, iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırı sırasında fabrika binasına 12 mermi isabet ederken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saldırı anında iş yeri sahibi adamı Mahmut Arslan’ın da fabrikada bulunduğu, saldırıda kaleşnikof marka uzun namlulu silah kullanıldığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, plakası bulunmayan motosikleti kullanan şahsın kasklı, arka koltukta bulunan ve silahı kullanan saldırganın ise kapüşonlu olduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



#Mersin
#Bakliyat
#Fabrika
#Silah
#Saldırı
